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Банк Уралсиб обновил личный кабинет программы «Уралсиб Бонус»

  • 12/04/2023, 11:04
Дизайн личного кабинета программы лояльности «Уралсиб Бонус» обновился, его интерфейс стал гораздо удобнее и информативнее.

банк УралсибНа главном экране нового личного кабинета – ключевая информация и разделы с подробными данными по операциям, условиям получения максимального кешбэка и способам использования накопленных бонусных рублей. В обновленном интерфейсе появилась удобная навигация, дополнительные подсказки по условиям программы лояльности и другие полезные функции. Подробнее о новом личном кабинете Уралсиб Бонус можно узнать здесь.

Программа «Уралсиб Бонус» позволяет получать кешбэк до 3% каждый месяц. Максимальный процент кешбэка легко получить, пользуясь разными продуктами банка.  Ведь программа «Уралсиб Бонус» – это конструктор, в котором размер кешбэка зависит только от клиента: можно выполнить любое или все условия в определенном месяце, и соответствующий процент кешбэка будет применен ко всем покупкам* в этом месяце.

В феврале 2023 года программа лояльности «Уралсиб Бонус» заняла 2 место в читательском рейтинге банковских программ лояльности журнала the Retail Finance.

Более подробно ознакомиться с условиями программы «Уралсиб Бонус» можно на сайте Банка. Свои вопросы по программе Вы можете задать по телефону «горячей линии» 8-800-250-57-57.

*На ряд операций по оплате покупок и услуг бонусные рубли не начисляются (подробнее в Правилах программы).

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : финансы УРАЛСИБ Бонус банки Банк Уралсиб


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