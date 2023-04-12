Профессионалы кейтеринга и ивента Сибири решили объединиться

— Привлечение туристов путем организации привлекательных для них мероприятий может стать в ближайшее время одним из драйверов развития региональной экономики. И такое развитие невозможно без качественной работы всех, кто будет развивать событийную отрасль, — отметила Анна Сидевич, региональный представитель АКБС и соучредитель компании «Кейтеринг Анны Сидевич», выступая на деловом форуме «Кейтеринг Сибири +ивент– 2023» в рамках выставки гостеприимства «HoReCa Siberia». — Именно поэтому мы посчитали необходимым уйти от узкопрофильного разговора о проблемах кейтеринга и сознательно объединили в рамках форума специалистов в области кейтеринга и ивента.

Вероника Рукавишникова, соорганизатор форума и модератор одной из дискуссий, а также руководитель компании «Вместе Event Group» отметила:

— Деловые мероприятия являются неотъемлемой частью программы продвижения территорий, аккумулируя вокруг себя все бизнес-ресурсы, способные обеспечить комплексное решение задач по туризму и гостеприимству.

Но готовы ли представители сибирского делового сообщества обеспечить соответствующий уровень сервиса и качества своих услуг для формирования событийного календаря региона, привлекательного для туристов? Способны ли разработать и провести масштабные события и обеспечить кейтеринговое сопровождение с необходимым уровнем сервиса? В ходе дискуссий стало понятно, что гарантом качества в масштабе субъекта Федерации могут выступить только профессиональные сообщества. Именно они способны дать региону необходимую экспертизу, помочь в обучении сотрудников и обеспечить все возможности нетворкинга.

Поэтому знаковым событием форума стало соглашение о создании Сибирского отделения Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ), подписанное президентом НАОМ Юлией Жоля и исполнительным директором международного выставочного комплекса «Новосибирск Экспоцентр» Андреем Ромашевским, который подчеркнул:

—Если представители событийных отраслей объединятся, мы сможем общими усилиями сделать бренд событий в Сибири сильнее.

Много на форуме говорилось о полезности открытых профессиональных образовательных программ и общения в рамках отраслевых сообществ.

— Профессиональные сообщества — это совершенно удивительная вещь! — убежден президент АКБС Кирилл Погодин (г. Москва). — На любой такой встрече профессионалы перестают быть просто конкурентами и становятся коллегами. Они поднимают актуальные вопросы, искренне делятся своими взглядами, готовы сотрудничать и обмениваться информацией, даже помогать и выручать.

С ним согласна и Анна Сидевич. По ее словам, единение профи кейтеринга и ивента дает синергетический эффект роста качества услуг по всему их спектру.

Представители индустрии гостеприимства в ходе обсуждения пришли к выводу, что для поддержания профессионального уровня необходим регулярный качественный диалог и обучение, а также совместные активности в течение года. Именно такую программу для участников рынка сейчас прорабатывает комитет по кейтерингу и ивенту, созданный в начале года в Новосибирском областном отделении «ОПОРА РОССИИ». Кроме того, участники форума готовят резолюцию, которая зафиксирует основные идеи прошедшего обсуждения и станет основой для разработки годовой программы повышения профессионального уровня представителей событийной индустрии региона.

Организаторами делового форума «Кейтеринг Сибири +ивент– 2023» выступили региональное представительство Ассоциации кейтерингов и банкетных служб (АКБС) и Комитет по кейтерингу и ивенту Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» при поддержке Минпромторга Новосибирской области Встреча собрала свыше 100 участников: руководителей кейтеринговых компаний, представителей ивент-агентств, банкетных залов, включая специалистов площадок из Новосибирска, Барнаула, Омска, Тюмени, Москвы, Якутска, Астаны и Алматы, а также представителей региональных органов власти и студентов.

Фото предоставлены организаторами