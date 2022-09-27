Банк Уралсиб открыл в Красноярске Центр развития малого бизнеса

Это новый формат привлечения и обслуживания клиентов малого и среднего бизнеса, который Уралсиб сегодня активно развивает. Центры развития малого бизнеса уже работают в крупных городах присутствия банка: Новосибирске, Омске, Краснодаре, Екатеринбурге, Воронеже, Уфе и других. Их задача – увеличение доли банка в сегменте малого бизнеса в регионе, рост кредитного портфеля, развитие долгосрочных отношений с предпринимателями.

В торжественной церемонии открытия Центра в Красноярске приняли участие управляющий директор управления региональной сети малого бизнеса Банка Уралсиб Светлана Головня (г. Москва), Председатель Регионального отделения «Опора России» по Красноярскому краю Виктор Захаров, Президент Союза «Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата» Рафаэль Шагеев, представители других структур поддержки бизнеса.

Это четвертый офис нового формата, открытый в СФО, он оборудован кассовым узлом, что позволит обслуживать клиентов в формате полноценного дополнительного офиса, предоставлять им весь перечень услуг и сервисов. В текущих экономических условиях Банк Уралсиб готов подбирать индивидуальные решения для бизнеса, предоставлять льготные условия по валютным платежам, валютному контролю и конвертации, скидки на обслуживание и переводы.

«У Центра развития малого бизнеса в Красноярске большой потенциал, здесь работает профессиональная команда, имеющая опыт обслуживания клиентов малого бизнеса — есть все для достижения высоких результатов. Банк Уралсиб открыт к сотрудничеству и активно взаимодействует клиентами, предлагая индивидуальный подход, актуальные продукты, услуги и сервисы», – отметила Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирске Наталья Голубева.

Уралсиб – банк комплексных решений для бизнеса, он активно развивает продукты и сервисы для МСБ с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Предпринимателям предлагаются широкая линейка финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, а также возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса.

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