Рекламодателям

Банк Уралсиб открыл в Красноярске Центр развития малого бизнеса

  • 27/09/2022, 12:14
22 сентября 2022 года Банк Уралсиб открыл в Красноярске Центр развития клиентов малого бизнеса на базе операционного офиса «Красноярский» по адресу: ул. Взлетная, 57.

банкиЭто новый формат привлечения и обслуживания клиентов малого и среднего бизнеса, который Уралсиб сегодня активно развивает. Центры развития малого бизнеса уже работают в крупных городах присутствия банка: Новосибирске, Омске, Краснодаре, Екатеринбурге, Воронеже, Уфе и других. Их задача – увеличение доли банка в сегменте малого бизнеса в регионе, рост кредитного портфеля, развитие долгосрочных отношений с предпринимателями.

В торжественной церемонии открытия Центра в Красноярске приняли участие управляющий директор управления региональной сети малого бизнеса Банка Уралсиб Светлана Головня (г. Москва),  Председатель Регионального отделения «Опора России» по Красноярскому краю Виктор Захаров, Президент Союза «Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата» Рафаэль Шагеев, представители других структур поддержки бизнеса.

Это четвертый офис нового формата, открытый в СФО, он оборудован кассовым узлом, что позволит обслуживать клиентов в формате полноценного дополнительного офиса, предоставлять им весь перечень услуг и сервисов. В текущих экономических условиях Банк Уралсиб готов подбирать индивидуальные решения для бизнеса, предоставлять льготные условия по валютным платежам, валютному контролю и конвертации, скидки на обслуживание и переводы.

«У Центра развития малого бизнеса в Красноярске большой потенциал, здесь работает профессиональная команда, имеющая опыт обслуживания клиентов малого бизнеса — есть все для достижения высоких результатов. Банк Уралсиб открыт к сотрудничеству и активно взаимодействует клиентами, предлагая индивидуальный подход, актуальные продукты, услуги и сервисы», – отметила Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирске Наталья Голубева.

Уралсиб – банк комплексных решений для бизнеса, он активно развивает продукты и сервисы для МСБ с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Предпринимателям предлагаются широкая линейка финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, а также возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса.

Реклама. Рекламодатель ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Фото предоставлено пресс-службой банка

176

Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : Банк Уралсиб открыл в Красноярске Центр развития малого бизнеса


Актуальный разговор

Олеся Наприенко, руководитель отдела продаж ООО «Дорожно-строительная техника», эксперт рынка спецтехники

Как остановить китайское вторжение на рынке спецтехники?

Олеся Наприенко, руководитель отдела продаж ООО «Дорожно-строительная техника», эксперт рынка спецтехники — об обязательной сертификации продукции российских производителей спецтехники, современном российском машиностроении и выходе на рынок России китайских производителей.
Все материалы
Лента новостей

Дело областного чиновника передают в суд

27/09/2022, 11:12

Под следствием оказался еще один депутат регионального парламента Новосибирской области

27/09/2022, 10:57

Бизнес в стиле ЗОЖ

27/09/2022, 10:40

Получи скидку 10% на лечение в санатории «Рассвет»

27/09/2022, 09:30
Популярное

Почти 200 тысяч рублей ежемесячно положены мобилизованным россиянам, участвующим в СВО

27/09/2022, 11:47

«Пусть доллары лежат»

26/09/2022, 13:48

При желании «удалиться» из Сети можно воспользоваться «законом о забвении»

26/09/2022, 12:19

Новости компаний

Банк «Левобережный» вошел в число лучших компаний Новосибирской области

26/09/2022, 17:25

Как в школе: пройди тест и получи промокод в «Лицей»

26/09/2022, 11:25

Компании МСБ могут получить до 10 млн рублей в кредит без залога

23/09/2022, 18:26

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Сентябрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска