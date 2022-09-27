Почти 200 тысяч рублей ежемесячно положены мобилизованным россиянам, участвующим в СВО

Не менее 195 тысяч рублей в месяц будут получать россияне, призванные на военную службу в рамках частичной мобилизации. Это денежное довольствие военнослужащего, участвующего в СВО.

— Итоговая сумма зависит от воинского звания, занимаемой воинской должности и дополнительных стимулирующих надбавок, — сообщает портал «Объясняем.рф».

В соответствии с Указом президента РФ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» мобилизованные могут рассчитывать на льготы, предусмотренные законодательством для военнослужащих по контракту. В них входят бесплатный проезд, жилищное обеспечение, обязательное государственное личное страхование, преимущественное право на поступление после увольнения в учебные заведения и дополнительные социальные гарантии военнослужащим, принимающим участие в СВО.

Уточняется, что решением глав субъектов также могут вводиться дополнительные стимулирующие выплаты.

21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. Мера затронет 300 000 человек. Призыву подлежат россияне в званиях рядового, сержантского состава — в возрасте до 35 лет, младших офицеров – до 50, старших офицеров – до 55.

Ранее редакция сообщала, что мобилизованным запретили брать с собой смартфоны. Разрешено заменить их на «кнопочные» телефоны, которые будут храниться в специально отведенных местах и выдаваться только в специально отведенное время.