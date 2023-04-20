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Банк Уралсиб открывает бизнес-клуб для премиальных клиентов малого бизнеса «Перспектива» в 30 городах

  • 20/04/2023, 10:58
Банк Уралсиб открывает бизнес-клуб для своих премиальных клиентов малого бизнеса «Перспектива» в 30 городах России. Онлайн-церемония*состоится 20 апреля в 15 часов мск.

банк УралсибНа открытии выступят топ-менеджеры Банка Уралсиб, в частности – руководитель Департамента развития и продаж малого бизнеса Александр Фатеев, а также управляющий Клубом Тимур Давыдов. Модератором мероприятия станет Владимир Ефремов, эксперт по масштабированию мышления предпринимателей и увеличению прибыли.

В мероприятии примут участие премиальные клиенты Банка Уралсиб, а также топ-менеджеры региональной сети. Среди городов – Самара, Нижний Новгород, Воронеж, Казань, Новосибирск, Пермь, Омск, Брянск, Ростов, Смоленск, Тюмень, Саратов, Барнаул, Кемерово, Владимир, Краснодар, Сочи, Смоленск, Ижевск, Калининград, Рязань, Жуковский, Иркутск, Великий Новгород, Новороссийск, Петрозаводск, Нефтекамск, Магнитогорск, Курган, Уфа, Санкт-Петербург.

«Перспектива» – это пространство для развития бизнеса и личностного роста премиальных клиентов Банка. Наша миссия – помогать предпринимателям увеличивать прибыль и осваивать новые компетенции для развития своего бизнеса. Мы уже провели открытие в Екатеринбурге и Челябинске. Резиденты из этих городов общаются между собой, делятся опытом, разбирают интересные бизнес-кейсы, участвуют в мастер-классах с ведущими экспертами в разных отраслях. Все это для того, чтобы дать резидентам возможности для непрерывного роста», – рассказал управляющий Клубом Тимур Давыдов.

По его словам, открытие Клуба в Екатеринбурге и Челябинске показали высокую эффективность – резидентами стали около 100 успешных предпринимателей с годовым оборотом 150-200 млн рублей. Теперь Клуб расширяет свою географию на 30 других городов России и планирует увеличить количество резидентов до 1000 человек.

«Это будет единое пространство для общения и развития премиальных клиентов Банка Уралсиб. С одной стороны, они будут находить партнеров, единомышленников и запускать совместные проекты с предпринимателями со всей России и своего города в частности. С другой стороны, в Клубе можно отправиться в путешествие с близкими по духу людьми или обсудить какую-то животрепещущую тему. Наша цель – с каждым месяцем увеличивать количество активностей и все больше вовлекать предпринимателей в событийную жизнь Клуба. Сейчас у нас еженедельно проходят мастер-классы, мастермайнды, вебинары, с каждым новым месяцем будем масштабироваться и внедрять новые форматы», – поделился планами о развитии Клуба Тимур Давыдов.

Резидентами Клуба могут стать клиенты с подтвержденным годовым оборотом от 125 млн рублей, стремящиеся покорять новые рынки, в том числе международные, делиться своим опытом и кейсами с единомышленниками.

По вопросам аккредитации резидентов из указанных городов – обращаться к управляющему Бизнес-клубом «Перспектива» Давыдову Тимуру Юсуповичу моб +79651042028

*Возрастная категория 18+

Фото предоставлено пресс-службой банка. Реклама. Рекламодатель ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : финансы малый бизнес Банк Уралсиб


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