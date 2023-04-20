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60% новосибирцев берут в Сбере ипотеку на вторичное жилье

  • 20/04/2023, 11:29
Аналитики сервиса Домклик от Сбера проанализировали спрос жителей регионов на ипотеку.

СберТак, в Новосибирске около 60% клиентов приобретают с помощью банка вторичное жилье. Новостройки пользуются спросом у 37% новосибирцев, а остальные пользуются кредитными программами для индивидуального жилого строительства или иных продуктов.

Кроме того, аналитики выяснили, что в Новосибирске более 40% всех ипотечных сделок заключается по программам господдержки – половина таких клиентов брали кредит по программе «Семейной ипотеки». Для молодой семьи, в которой есть ребенок младше пяти лет или нескольких несовершеннолетних детей, – ставка от 5,3%.

Николай Шилов, управляющий Новосибирским отделением ПАО Сбербанк

«Мы видим, что клиенты Сбера охотно берут ипотеку – в марте, например, спрос вырос на 33% по отношению к февралю. Сегодня мы предлагаем широкий ассортимент кредитных программ, учитывающих интересы разных групп населения».

Посмотреть доступные варианты, рассчитать и подать заявку на ипотечный кредит можно подать на сайте.

Фото предоставлено пресс-службой компании. Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : Сбер недвижимость ипотека ДомКлик


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