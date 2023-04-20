Более 20 категорий претендентов могут получить гражданство России в упрощенной форме

Согласно новой редакции документа, предусмотренное сокращение числа требований к более чем 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство коснется бывших соотечественников: граждан СССР и их детей, участвующих в соответствующей госпрограмме, а также лиц, чьи близкие родственники — граждане РФ проживают в России.

Также гражданами страны будут признаны члены семей советских военнослужащих, находившихся по состоянию на 6 февраля 1992 года в воинских частях, расположенных на территории бывших республик СССР.

Отмечается, что документ расширяет полномочия президента по определению категорий лиц, имеющих право на упрощенное получение гражданства РФ, и вводит институт прекращения российского гражданства вместо отмены решения о приеме в него.

Что касается прекращения приобретенного гражданства, то и здесь не обошлось без изменений, в соответствии с которыми расширился список преступлений, который может повлечь за собой применение данной меры: в него добавились некоторые тяжкие преступления против государства, а также в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, а также дезертирство, дискредитация и распространение фейков об армии и добровольцах, массовые беспорядки, неоднократное нарушение закона о митингах, уклонение от военной службы, дезертирство, неисполнение законодательства об иноагентах. Вместе с тем, приобретенное российское гражданство может быть прекращено в связи с совершением действий, создающих угрозу национальной безопасности.

Уточняется, что без соблюдения требований о пятилетнем проживании в России, владении русским языком и знании российской истории и основ законодательства гражданство РФ смогут получить участники Госпрограммы переселения соотечественников. Также в российское гражданство возможно перейти по решению Президента на основании обращения АНО «Россия — страна возможностей».

Также документом регламентированы сроки действия паспорта, основания признания его недействительным, случаи и условия его изъятия и предусмотрена возможность оформления паспорта в виде документа с электронным носителем информации.

Перечень персональных данных определит Правительство, сообщается на сайте Госдумы.

Ранее редакция сообщала, что максимальные суммы социальных налоговых вычетов увеличили.