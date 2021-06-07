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Банк Уралсиб подключит торговый эквайринг без визита в банк

  • 07/06/2021, 10:41
Банк Уралсиб предлагает малому бизнесу, использующему кассы и терминалы на основе процессинговой платформы Эвотор.PAY, подключение торгового эквайринга без визита в офис банка.

Новости СибириПредприниматели могут оформить онлайн-заявку на подключение услуги в личном кабинете на сайте партнера банка – ИТ-компании «Эвотор».

Данный сервис обеспечит бизнесу быстро и просто получить доступ к эквайринговому продукту Уралсиба. Он доступен для владельцев как смарт-терминалов «Эвотор», так и онлайн-касс ряда других производителей.

Предприниматели могут принимать безналичные платежи в торговой точке, а также отслеживать все свои операции в режиме реального времени в своем личном кабинете. Выручка от приема безналичных платежей зачисляется на расчетный счет предприятия в любом российском банке на следующий рабочий день без ограничений по сумме зачисления.

Информация об условиях и сроках подключения размещена в личном кабинете партнера «Эвотор».

Более подробную информацию о продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Сибирский федеральный округ

Теги : эквайринг Эвотор.PAY финансы малый бизнес банки Банк Уралсиб


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