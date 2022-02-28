Meta не отключит Facebook и Instagram в России

Вице-президент компании Ник Клегг сообщил, что отключение приведет к тому, что «умолкнет еще один канал высказываний в это критически важное время», передает ТАСС.

Американская компания Meta не будет отключать доступ в социальные сети Facebook и Instagram в российском сегменте интернета.

— Украинцы также предложили отключить доступ в Facebook и Instagram в России. Однако люди в России используют их для выражения протеста, и чтобы организоваться против войны, используют в качестве источника независимой информации. Российские власти уже удушают наши платформы, чтобы предотвратить такую работу. Мы считаем, что отключение наших услуг приведет к тому, что умолкнет еще один канал высказываний в это критически важное время, — указал он.

Ранее Роскомнадзор начал частично ограничивать доступ к Facebook, после того, как компания Meta проигнорировала требования ведомства разблокировать подвергшиеся цензуре материалы ряда российских СМИ.