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Банк Уралсиб предлагает автокредиты на новые автомобили Geely со ставкой 10%

  • 22/08/2022, 11:25
Банк Уралсиб запустил совместную с ООО «ДЖИЛИ-МОТОРС» программу автокредитования с единой процентной ставкой 10% на покупку новых автомобилей марки Geely у официальных дилеров.

новости бизнесаРазмер ставки не зависит от наличия полисов КАСКО и страхования жизни.

Максимальная сумма кредита – 13 млн рублей, максимальный срок кредитования – 5 лет, первоначальный взнос – 20%.

Требования к заемщику: гражданин России с постоянной регистрацией на территории страны, возраст – от 21 до 75 лет на момент погашения кредита, трудовой стаж на последнем месте работы – не менее 3 месяцев. Пакет документов для получения кредита – паспорт гражданина РФ и второй документ на выбор (загранпаспорт, военный билет, ИНН, СНИЛС и др.).

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями получения автокредита можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : банки Банк Уралсиб автокредит


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