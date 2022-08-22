Как купить электрику на Ozon — пошаговая инструкция

Электротовары – это одна из самых крупных категорий в интернет-магазине «Озон». Они необходимы для устройств, которые работают от сети или других источников электроэнергии. В каталоге есть как уже собранные готовые к использованию товары, так и детали для ремонта или замены. Например, популярностью пользуется гофрированная труба . Оформить заказ можно через официальный сайт Ozon, добавив нужные товары в корзину.

Каталог электрики интернет-магазина «Озон»

На сайте интернет-магазина можно найти огромное количество товаров, относящихся к категории «Электрика». Для этого была выделена даже отдельная страница с полным перечнем товаров, которые работают от электричества. Ее можно найти через раздел «Каталог», после чего рекомендуется воспользоваться фильтрами. Это позволит максимально быстро найти нужные товары.

Перечень наиболее востребованных электротоваров в интернет-магазине Ozon:

розетки;

защитные блоки;

проволока;

лампы различных видов;

тумблеры;

молниеприемники;

аксессуары для электроприборов;

переключатели;

распределительная коробка ;

; фонари;

провода и кабели;

материалы для изоляции;

клеммы;

переходы и разветвители;

приборы для измерения чего-либо;

индикаторы;

тестеры;

гильзы;

реле;

автотрансформаторы.

И это лишь небольшой список товаров, относящихся к категории электрики на «Озоне». На самом деле, перечень куда больше. Да и список товаров постоянно пополняется. Если вы предпочитаете заказывать электронику от конкретных брендов, то рекомендуем понравившихся производителей добавить в избранное. Для этого необходимо кликнуть по изображению сердца напротив названия бренда продавца.

Как легко и быстро найти нужную электрику на «Озон»?

Как понятно из предыдущего блока, интернет-магазин Ozon предлагает огромное количество товаров из раздела «Электрика». Если просто листать перечень изделий, то, скорее всего, придется долго искать нужный электротехнический прибор. Поэтому рекомендуется воспользоваться встроенными системами поиска. Если точно знаете, что нужно, впишите название в поисковую строку. Система выдаст все подходящие товары.

Если же есть желание выбирать из множества вариантов, можно воспользоваться фильтрами. Они расположены в левой части экрана. Здесь можно выбрать категорию, срок доставки, тип, бренд, минимальную и максимальную стоимость и так далее. Если правильно настроить все эти параметры, система предоставит только интересующие клиента товары. Из них уже можно будет легко выбрать подходящий.

Как купить электрику на Ozon?

Если удалось найти подходящий товар из раздела «Электрика» на «Озон», то обязательно появится желание купить его. Для оформления заказа можно не регистрироваться на маркетплейсе заранее. Так как в любом случае придется указывать номер телефона или почту в процессе оформления аккаунта. Также можно пройти авторизацию через социальные сети.

Чтобы купить товар на «Озон», необходимо следовать этой инструкции:

Перейти на официальный сайт интернет-магазина в раздел «Электрика». Найти подходящий товар (при желании можно перейти в карточку товара и подробно ознакомиться с характеристиками). Кликнуть по кнопке «В корзину» и отрегулировать количество нужного товара. Добавить всю необходимую электрику в корзину, пользуясь инструкциями 2 и 3 шага. Перейти в «Корзину», кликнув по соответствующей кнопке в верхнем правом углу экрана. Проверить правильность собранной корзины, при необходимости удалить или добавить товары. Нажать кнопку «Перейти к оформлению». Пройти авторизацию: указать номер сотового, почту или дать доступ к информации со своей страницы в социальных сетях. Если пользователь указал почту / телефон, то туда придет код, который необходимо указать в поле на странице авторизации «Озон». Выбрать способ доставки, указав его на карте (важно: доставка курьером доступна только, если стоимость заказа достигает 500 рублей). Указать способ оплаты заказа, проверить правильность всей остальной информации. Если есть промокод или сертификат, его можно активировать через соответствущее поле. Кликнуть по кнопке «Оплатить онлайн» и пройти процедуру оплаты. Дождаться доставки заказа и забрать его – на постаматах срок хранения составляет 5 суток.

Если человек часто заказывает товары через интернет-магазин «Озон», то ему в личном кабинете рекомендуется указать свою электронную почту. Туда маркетплейс периодически будет присылать сообщения с информацией о скидках, новых товарах или поступлениях от любимых брендов. Подписка на рассылку позволит всегда оставаться в курсе последней информации.

Что делать, если возникнут вопросы или проблемы в процессе покупки электрики на «Озон»?

Ozon – это классический маркетплейс, интерфейс которого сделан максимально простым и понятным. Однако у пользователей периодически возникают вопросы. В таком случае рекомендуется перейти в раздел FAQ – часто задаваемые вопросы. С большой долей вероятности там можно найти ответ. Если же не получилось, можно написать или позвонить в службу поддержки.

Техническая поддержка пользователей поможет решить вопросы касательно оформления заказа, оплаты, доставки и других организационных моментов работы маркетплейса. Однако не стоит обращаться в службу поддержки Ozon с просьбой помочь в выборе, тем более в категории «Электрика». С большой долей вероятности специалист техподдержки не разбирается в тонкостях работы электротехнических приборов.

Резюмируя