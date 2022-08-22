Как купить электрику на Ozon — пошаговая инструкция

Электротовары – это одна из самых крупных категорий в интернет-магазине «Озон». Они необходимы для устройств, которые работают от сети или других источников электроэнергии. В каталоге есть как уже собранные готовые к использованию товары, так и детали для ремонта или замены. Например, популярностью пользуется гофрированная труба. Оформить заказ можно через официальный сайт Ozon, добавив нужные товары в корзину.
На сайте интернет-магазина можно найти огромное количество товаров, относящихся к категории «Электрика». Для этого была выделена даже отдельная страница с полным перечнем товаров, которые работают от электричества. Ее можно найти через раздел «Каталог», после чего рекомендуется воспользоваться фильтрами. Это позволит максимально быстро найти нужные товары.
Перечень наиболее востребованных электротоваров в интернет-магазине Ozon:
И это лишь небольшой список товаров, относящихся к категории электрики на «Озоне». На самом деле, перечень куда больше. Да и список товаров постоянно пополняется. Если вы предпочитаете заказывать электронику от конкретных брендов, то рекомендуем понравившихся производителей добавить в избранное. Для этого необходимо кликнуть по изображению сердца напротив названия бренда продавца.
Как понятно из предыдущего блока, интернет-магазин Ozon предлагает огромное количество товаров из раздела «Электрика». Если просто листать перечень изделий, то, скорее всего, придется долго искать нужный электротехнический прибор. Поэтому рекомендуется воспользоваться встроенными системами поиска. Если точно знаете, что нужно, впишите название в поисковую строку. Система выдаст все подходящие товары.
Если же есть желание выбирать из множества вариантов, можно воспользоваться фильтрами. Они расположены в левой части экрана. Здесь можно выбрать категорию, срок доставки, тип, бренд, минимальную и максимальную стоимость и так далее. Если правильно настроить все эти параметры, система предоставит только интересующие клиента товары. Из них уже можно будет легко выбрать подходящий.
Если удалось найти подходящий товар из раздела «Электрика» на «Озон», то обязательно появится желание купить его. Для оформления заказа можно не регистрироваться на маркетплейсе заранее. Так как в любом случае придется указывать номер телефона или почту в процессе оформления аккаунта. Также можно пройти авторизацию через социальные сети.
Чтобы купить товар на «Озон», необходимо следовать этой инструкции:
Если человек часто заказывает товары через интернет-магазин «Озон», то ему в личном кабинете рекомендуется указать свою электронную почту. Туда маркетплейс периодически будет присылать сообщения с информацией о скидках, новых товарах или поступлениях от любимых брендов. Подписка на рассылку позволит всегда оставаться в курсе последней информации.
Ozon – это классический маркетплейс, интерфейс которого сделан максимально простым и понятным. Однако у пользователей периодически возникают вопросы. В таком случае рекомендуется перейти в раздел FAQ – часто задаваемые вопросы. С большой долей вероятности там можно найти ответ. Если же не получилось, можно написать или позвонить в службу поддержки.
Техническая поддержка пользователей поможет решить вопросы касательно оформления заказа, оплаты, доставки и других организационных моментов работы маркетплейса. Однако не стоит обращаться в службу поддержки Ozon с просьбой помочь в выборе, тем более в категории «Электрика». С большой долей вероятности специалист техподдержки не разбирается в тонкостях работы электротехнических приборов.
Электрика на «Озон» представлена большим количеством товаров от разных продавцов и производителей. Даже если выбрать 1 тип товара, будет множество вариантов. Взять, к примеру, распределительные коробки: https://www.ozon.ru/category/raspredelitelnye-korobki-9846/. Здесь более 4 500 моделей – глаза разбегаются. Поэтому рекомендуется пользоваться поисковой строкой и фильтрами.
Фото с сайта Ozon
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