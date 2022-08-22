Андрей Травников отчитался о командировке на Донбасс

— На прошлой неделе я во главе делегации Новосибирской области работал на территории Донбасса, — сообщил в ходе оперативного совещания губернатор региона Андрей Травников.

По его словам, в Беловодском районе, который был закреплен за Новосибирской областью еще в мае, работы по восстановлению развернуты по всем направлениям и отраслям: от сельского хозяйства до связи и соцзащиты.

— Приоритетом работы является подготовка к началу учебного года и к отопительному сезону. Ремонтные работы идут активно, на контроле держим поставку учебников и учебных пособий, — добавил глава региона. — Если бы мы не зашли туда, то с 1 сентября в школах Беловодского района было бы полностью исключено преподавание русского языка, даже в качестве факультатива. Многие вещи сейчас приходится восстанавливать.

Более сложной Травников назвал ситуацию в Мариуполе. Он напомнил, что за регионом восстановление района Мариуполя закрепили позже.

— Здесь нужно повысить темпы работы, усилить представителей, которые работают в городе от Новосибирской области. Жители Мариуполя нуждаются в решении элементарных вопросов: вода, электричество, кровля, восстановление жилого фонда. Все это мы обсуждаем отдельно, — добавил губернатор

Напомним, федеральный оперативный штаб закрепил за Новосибирской областью обязательства по оказанию адресной помощи Беловодскому району Донбасса, а затем еще и одному из районов Мариуполя. Регион уже неоднократно отправлял в подшефный муниципалитет специалистов, стройматериалы, агроресурсы , лекарства, предметы первой необходимости и т.д.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске планируют создать сквер Героев Донбасса.