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Андрей Травников отчитался о командировке на Донбасс

  • 22/08/2022, 11:15
Автор:
помощь Донбассу
На минувшей неделе в подшефных муниципалитетах ЛНР работала делегация Новосибирской области, которая изучала направления помощи Донбассу.

— На прошлой неделе я во главе делегации Новосибирской области работал на территории Донбасса, — сообщил в ходе оперативного совещания губернатор региона Андрей Травников.

По его словам, в Беловодском районе, который был закреплен за Новосибирской областью еще в мае, работы по восстановлению развернуты по всем направлениям и отраслям: от сельского хозяйства до связи и соцзащиты.

— Приоритетом работы является подготовка к началу учебного года и к отопительному сезону. Ремонтные работы идут активно, на контроле держим поставку учебников и учебных пособий, — добавил глава региона. — Если бы мы не зашли туда, то с 1 сентября в школах Беловодского района было бы полностью исключено преподавание русского языка, даже в качестве факультатива. Многие вещи сейчас приходится восстанавливать.

Более сложной Травников назвал ситуацию в Мариуполе. Он напомнил, что за регионом восстановление района Мариуполя закрепили позже.

— Здесь нужно повысить темпы работы, усилить представителей, которые работают в городе от Новосибирской области. Жители Мариуполя нуждаются в решении элементарных вопросов: вода, электричество, кровля, восстановление жилого фонда. Все это мы обсуждаем отдельно, — добавил губернатор

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За Новосибирской областью закрепили муниципалитет в Луганской народной республике

Напомним, федеральный оперативный штаб закрепил за Новосибирской областью обязательства по оказанию адресной помощи Беловодскому району Донбасса, а затем еще и одному из районов Мариуполя. Регион уже неоднократно отправлял в подшефный муниципалитет специалистов, стройматериалы, агроресурсы,  лекарства, предметы первой необходимости и т.д.

 

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске планируют создать сквер Героев Донбасса. 

Фото из телеграм-канала губернатора Новосибирской области

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск Донбасс

Теги : спецоперация Помощь Донбассу


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