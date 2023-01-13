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Банк Уралсиб предлагает ипотеку с отсрочкой первоначального взноса

  • 13/01/2023, 10:41
Банк Уралсиб предлагает ипотечную программу на приобретение нового жилья по Договору участия в долевом строительстве с отсрочкой первоначального взноса.

Банк УралсибОтсрочка предоставляется сроком до 1 года на покупку квартиры или апартаментов у застройщиков – ключевых партнеров банка, с подтверждением полной оплаты первоначального взноса на раскрытие аккредитива.

Минимальный размер первоначального взноса – 5-15%, в зависимости от программы ипотечного кредитования (собственная программа банка, госпрограммы, использование материнского капитала).

На время отсрочки заемщику предоставляется скидка на процентную ставку, минимальные процентные ставки в этот период составляют:

  • по программе «Ипотека для семей с детьми» – 3,99% годовых;
  • по программе «Ипотека с господдержкой» – 3,99% годовых;
  • по программе «Ипотека. Строящееся жилье» – 8,99% годовых.

Данная скидка может применяться одновременно с субсидированием процентной ставки застройщиком. После окончания срока действия скидки, устанавливается процентная ставка согласно тарифам банка.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Реклама. РекламодательПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Фото предоставлено пресс-службой банка

 

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : недвижимость ипотека Банк Уралсиб


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