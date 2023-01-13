Пресс-секретарь Песков: Путин концептуально поддержал идею повысить призывной возраст

По словам председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, до старта весеннего призыва военкоматам придется выяснить, какое количество людей подпадают под новые требования и привести эти данные в соответствие с военным заданием, пишет «Парламентская газета».

— Так, если, например, оно равно 200 призывникам, а к военкомату помимо 18-летних приписаны 100 человек в возрасте от 21 года до 30 лет, которые еще не служили, то половину военного задания могут составить люди в возрасте 18 лет, как и прежде, а другую — граждане от 21 до 30 лет. Так поэтапно на новую систему мы и будем переходить, в каждую кампанию постепенно увеличивая призывной возраст, — сказал Картаполов.

Таким образом процесс перехода на новую систему может растянуться на период от одного года до трех лет.

— Потребуется целый комплекс поправок в существующее законодательство, — заключил Андрей Картаполов.

Напомним, что о необходимости пересмотреть сроки призыва в армию на срочную службу заявил министр обороны Сергей Шойгу. Согласно инициативе министра, призывать мужчин нужно не с 18 лет, а с 21 года, и при этом необходимо поднять предельный возраст для призыва — с 27 лет до 30 лет.

Шойгу счел также необходимым увеличить численность вооруженных сил до 1,5 млн человек, из которых 695 000 должны быть контрактниками.

Министр обороны отметил, что министерство столкнулось с немалыми трудностями в ходе организации частичной мобилизации.

Ранее редакция сообщала, что участников спецоперации выдвинут на выборы 2023 года.

Фото с сайта президента России