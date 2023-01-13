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Общественники настаивают на замене участков для мусорных полигонов

  • 13/01/2023, 10:30
Автор:
полигоны для утилизации мусора
Инициативная группа предложила правительству девять вариантов размещения новых площадок для утилизации отходов. Между тем с торгами по мусорной концессии тоже не все гладко.

Нет места для полигона

Представитель инициативной группы «Поможем реке Издревая» Евгений Книжник рассказал редакции Infopro54 о том, что в середине ноября участники двух инициативных групп, выступающих против размещения объектов обращения с отходами (мусоросортировочный завод и полигон) вблизи сел Верх-Тула и Плотниково, направили письмо губернатору Новосибирской области об изменении подхода к выбору участков для размещения на них крупных объектов обращения с отходами, в частности объектов по захоронению отходов. В письме были следующие предложения:

  • Гласность при выборе участка до начала его обследования.
  • Формирование расширенной комиссии с участием депутатов, специалистов и общественности для выбора участков.
  • Введение дополнительных критериев, которые ужесточали бы законодательные требования к участку. Например, удаление полигона от жилья не на 500 м, а на 4000 м; удаление полигона от водоемов и водотоков больше установленной для них водоохранной зоны. Всего было предложено шесть критериев.

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По словам собеседника редакции, инициативная группа нашла девять участков, отвечающих этим критериям, и предложила их рассмотреть правительству региона.

11 января 2023 года на это письмо был получен ответ за подписью заместителя губернатора Новосибирской области Сергея Семки.

— В нем Сергей Николаевич указывает список нормативных документов, на которые органы власти опираются при выборе участка. Этим нам дают понять, что принимать или неофициально использовать региональные критерии и требования власть не планирует, даже если это будет приводить к массовым протестам среди местного населения, — говорится в письме, полученном редакцией.

По предложенным земельным участкам общественникам были даны следующие разъяснения:

  • Один участок посчитали неподходящим, так как он попадает в 15-километровую зону аэродрома Толмачево. По мнению авторов письма, это не соответствует действительности. В ближайшее время они планируют направить запрос в администрацию аэродрома для уточнения этой информации.
  • Два участка в Тогучинском и Коченевском районах власти планируют направить на проработку для изучения экономической целесообразности и геологического анализа.
  • Остальные шесть участков были отвергнуты администрацией Новосибирской области по причине того, что они располагаются на землях лесного фонда или находятся в частной собственности.

— Не совсем понятно, почему последнее основание может быть помехой, если по имеющейся у нас информации участок между селами Плотниково и Жеребцово правительство Новосибирской области тоже выкупило. Что касается земель лесного фонда, к сожалению, администрация Новосибирской области не сочла нужным приложить картографические материалы к своему ответу, — говорится в письме.

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 В ближайшие несколько недель инициативная группа планирует подготовить аргументированный ответ Сергею Семке с приложением картографического материала и существующих прецедентов. Также инициативная группа намеревается увеличить свое присутствие в комиссии по вопросам совершенствования системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области, если предполагается, что эта комиссия в дальнейшем будет рассматривать выбор участков для размещения объектов по обращению с отходами

Кто будет строить?

Напомним, в настоящее время в Новосибирске проходит конкурс по выбору концессионеров для создания двух новых мусорных полигонов. Один из них планируется разместить в районе Верх-Тулы, второй — около Раздольного. На каждый полигон заявки подали два претендента: МУП «Спецавтохозяйство» и ООО «Орбита» (Оренбург, аффилирована с собственником «Руссоли». — Ред.). Однако 11 января тендер по правобережному полигону был приостановлен по жалобе в УФАС Новосибирской области еще одного участника — АО «Картонно-бумажный комбинат» (гендиректор Игорь Диденко), которого комиссия не допустила к участию в торгах.

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Заявитель не согласился с решением конкурсной комиссии об отказе в допуске к участию в конкурсе. В жалобе отмечается, что в составе заявки компании была представлена пояснительная записка за подписью генерального директора, где было указано, что:

  • АО «Новосибирский КБК» является предприятием полного цикла по переработке макулатуры и производству бумаги, гофрированного картона и гофроупаковки;
  • объем переработки макулатуры на предприятии — до 36 000 тонн в год.

Кроме того, была представлена финансовая отчетность, подтверждающая, что производственное оборудование принадлежит АО «Новосибирский КБК» на праве собственности, и уставные документы, подтверждающие, что деятельность АО «Новосибирский КБК» ведет с 2007 года.

— С учетом того, что макулатура — это один из видов ТКО, что прямо подтверждается самим текстом конкурсной документации (стр. 28, 30 конкурсной документации), то представленная в пояснительной записке информация является достаточным подтверждением наличия требуемого опыта. Конкурсная документация не содержит требования, чтобы заявитель имел опыт работы со всеми видами ТКО. То есть АО «Новосибирский КБК» соответствует квалификационным требованиям, установленным конкурсной документацией, — говорится в жалобе компании.

Кроме того, на «Новосибирском КБК» развивается экотехнопарк  по вторичной переработке сырья (макулатуры и пластика), то есть по обращению с двумя видами ТКО.

— Отмеченное комиссией непредставление АО «Новосибирский КБК» соглашений с иными лицами (привлеченные лица), направленных на совместное исполнение концессионного соглашения, в данном случае не было препятствием для участия в торгах, так как опыта самого АО «Новосибирский КБК» достаточно для соответствия требованиям конкурсной документации, — подчеркивают в компании. — С учетом вышеизложенного АО «Новосибирский КБК» полагает, что комиссия предъявила к компании требования, не предусмотренные конкурсной документацией, чем ограничила ее право на участие в конкурсе и допустила ограничение конкуренции в данных торгах.

Также, по мнению заявителя, странным выглядит вывод конкурсной комиссии, признавшей достаточно опытным и квалифицированным ООО «ОРБИТА» (дата создания — 31.10.2022 года, размер уставного капитала — 10 000 рублей), а АО «Новосибирский КБК» (дата создания — 11.09.2007 года, размер уставного капитала — 262 373 500 рублей) — недостаточно опытным и недостаточно квалифицированным. На основании вышеизложенного податель жалобы просит признать жалобу обоснованной и вынести предписание организатору торгов о восстановлении прав заявителя.

УФАС затребовал разъяснения по принятому решению у организатора торгов — Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области. Рассмотреть жалобу управление планирует на следующей неделе.

 

Ранее редакция сообщала о том, как власти пытаются примирить жителей с будущим соседством мусорных комплексов. 

Фото из телеграм-канала «Поможет реке Издревая»  ВКонтакте

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Рубрики : Общество Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : утилизация мусора полигоны для утилизации мусора мусорная концессия


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