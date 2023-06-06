Банк «Уралсиб» предлагает приём быстрых платежей в «1С»

Сервис позволяет принимать платежи от покупателей без эквайрингового терминала, для оплаты нужен только смартфон с мобильным приложением банка. Деньги на расчетный счет продавца зачисляются моментально, а комиссия за переводы ниже, чем за эквайринг – от 0,2 до 0,7%*. Кроме того, СБП работает круглосуточно и без выходных, что позволяет бизнесу работать без перебоев.

Юридические лица и предприниматели, работающие в «1С», могут настроить оплату в Уралсибе несколькими способами:

Динамический QR-код – выводится на экран монитора, дисплей покупателя на кассе или можно распечатать его на счёте. Такой код содержит всю информацию о платеже, покупатель только подтверждает оплату.

Кассовый QR-код – статический QR-код (распечатанное изображение), который покупатель сканирует в момент продажи, видит в мобильном приложении своего банка сумму покупки и производит оплату.

После того, как покупатель оплатил товар по QR-коду, информация о платеже передаётся в систему «1С». Печать кассового чека и отправка фискальных данных в налоговую происходит автоматически.

Чтобы начать работу с бесконтактными платежами, клиенту банка необходимо подключиться к СБП в Уралсибе и настроить опцию в системе «1С». В настоящее время функционал доступен в таких программных продуктах «1С» как: «1С:Розница 8», «1С:РМК», «1C:Бухгалтерия 8», «1С:Бухгалтерия государственного учреждения», «1С:УНФ», «1С:Садовод», «1С:Гаражи», «1С:ERP Управление предприятием», «1C:Управление торговлей» и «1С:Комплексная автоматизация». Перечень программ будет расширен.

Узнать подробнее о приеме оплат по QR-коду через Систему быстрых платежей можно по телефону Центра дистанционного обслуживания бизнеса Банка Уралсиб 8-800-700-77-16. Настройка и поддержка подключения опции в программных продуктах «1С» – на сайте платформы «1С:Предприятие».

*Согласно тарифам СБП, в зависимости от вида деятельности

Фирма «1С» – российский разработчик программных продуктов и сервисов для бизнеса. Решениями на базе собственной платформы «1С:Предприятие» пользуются более 1,5 млн. компаний — от малого бизнеса до госкорпораций. Адаптацию продуктов «1С» под специфические задачи бизнеса осуществляют более 10 000 организаций-партнёров в 25 странах.