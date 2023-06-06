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В Новосибирске лосенок провалился в колодец у стрелочного завода

  • 06/06/2023, 11:44
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лосенок провалился в колодец
После извлечения лося осмотрит специалист.

К колодцу, в который провалился молодой лось, приехали сотрудники Минприроды. Также на месте работают спасатели. К колодцу, расположенному рядом с Новосибирским стрелочным заводом, пригнали кран, чтобы достать животное.

 Сейчас на месте  находитсянаш госинспектор. Работаем во взаимодействии с другими, ведомствами спасательная операция будет проведена. Привлекли сотрудника управления ветеринарии по Новосибирской области, он осмотрит лося после извлечения из колодца,  рассказали Infopro54 в пресс-службе Минприроды Новосибирской области.

Стоит отметить, что за 2022 год на дорогах Новосибирской области произошло 44 ДТП с участием крупных диких животных, погибло 45 особей.

По статистике, количество ДТП с участием копытных, в регионе увеличилось. Для сравнения, в 2016 году произошло шесть ДТП, 2017 году девять, 2018 году шесть, 2019 25 случаев, 2020 год 11, 2021 год 41.

Ранее редакция рассказывала отом, кто заплатит за ДТП с диким животным.

Фото со страницы министра природных ресурсов Новосибирской области Евгения Шестернина в Телеграм

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : стрелочный завод лось провалился в колодец


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