В Новосибирске лосенок провалился в колодец у стрелочного завода

К колодцу, в который провалился молодой лось, приехали сотрудники Минприроды. Также на месте работают спасатели. К колодцу, расположенному рядом с Новосибирским стрелочным заводом, пригнали кран, чтобы достать животное.

— Сейчас на месте находитсянаш госинспектор. Работаем во взаимодействии с другими, ведомствами спасательная операция будет проведена. Привлекли сотрудника управления ветеринарии по Новосибирской области, он осмотрит лося после извлечения из колодца, — рассказали Infopro54 в пресс-службе Минприроды Новосибирской области.

Стоит отметить, что за 2022 год на дорогах Новосибирской области произошло 44 ДТП с участием крупных диких животных, погибло 45 особей.

По статистике, количество ДТП с участием копытных, в регионе увеличилось. Для сравнения, в 2016 году произошло шесть ДТП, 2017 году — девять, 2018 году — шесть, 2019 — 25 случаев, 2020 год — 11, 2021 год — 41.

Ранее редакция рассказывала отом, кто заплатит за ДТП с диким животным.