Какие социальные выплаты положены новосибирцам в июне

Детские выплаты

С 8 июня работающие родители младенцев до 1,5 лет получают пособие по уходу за ребенком.

Размер пособия при рождении ребенка в июне текущего года составит 23 011 рублей, а максимальная сумма пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет — 33 282 рубля.

Женщины вправе получать выплаты, которые составляют до 40% от средней заработной платы за два предыдущих календарных года.

Льготы для семей с детьми

В настоящее время власти рассматривают предложение о предоставлении ежегодной специальной выплаты ко Дню защиты детей, начиная с 1 июня в 2024 года. Эта выплата берется в рассчете 20% от прожиточного минимума и может составить 2,8 тыс. рублей.

Начиная с 29 мая, семьи с двумя и более детьми получают освобождение от уплаты НДФЛ при продаже земельного участка. При этом семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми освобождаются от земельного налога для участков площадью 600 кв.м. в собственности.

Земельный кодекс РФ позволяет многодетным семьям получить бесплатную землю с гораздо большей площадью — до 15 соток.

Для пенсионеров

Жертвы осаждения Сталинграда (ныне Волгоград) получили статус ветеранов Великой Отечественной войны, в связи с чем им предоставляются дополнительные выплаты и соцзащита, сопоставимые с теми, что доступны для выживших в блокадном Ленинграде или осажденном Севастополе, уточнили в ОСФР. Они так же будут иметь право на бесплатные лекарства и медицинские изделия, бесплатный проезд на пригородных электричках и доступ к санаторному лечению. Они будут получать ежемесячное пособие — 500 руб, а также будут вправе (при наличии обоснования) получать одновременно две пенсии — по инвалидности и по старости.

С июня пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста, будут получать социальную пенсию, размер которой вырастет в два раза и составит 15 134 рубля в месяц.

Страховые пенсии неработающих пенсионеров индексируются раз в год.

В январе этого года она составила 4,8%, за счет чего пенсии выросли в среднем на 1 тыс. рублей. На июнь индексация пенсий не запланирована.

С 2024 года индексация составит 4,6%, а с февраля 2025 года — 4%.

В апреле 2025 года власти планируют дополнительное повышение пенсий на 3,6%.

Предоставление компенсаций обманутым дольщикам без удержания НДФЛ

С 29 июня региональные компенсации обманутым дольщикам освобождаются от уплаты НДФЛ. Согласно закону, подписанному президентом РФ, льготы предоставляются тем, кто подал требования о передаче жилых или нежилых помещений, а также машино-мест, включенных в реестр таких требований.

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