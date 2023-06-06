Рекламодателям

Какие социальные выплаты положены новосибирцам в июне

  • 06/06/2023, 11:55
Автор:
Какие социальные выплаты положены новосибирцам в июне
Жители региона с доходом ниже прожиточного минимума и социальные льготники продолжат получать господдержку. Для некоторых категорий появятся разовые выплаты, а для семей с детьми — новые льготы.

Детские выплаты 

С 8 июня работающие родители младенцев до 1,5 лет получают пособие по уходу за ребенком.

Размер пособия при рождении ребенка в июне текущего года составит 23 011 рублей, а максимальная сумма пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет — 33 282 рубля.

Женщины вправе получать выплаты, которые составляют до 40% от средней заработной платы за два предыдущих календарных года.

новая ежегодная выплата семьям с детьми

Депутаты предложили назначить новую ежегодную выплату семьям с детьми

В настоящее время власти рассматривают предложение о предоставлении ежегодной специальной выплаты ко Дню защиты детей, начиная с 1 июня в 2024 года. Эта выплата берется в рассчете 20% от прожиточного минимума и может составить 2,8 тыс. рублей.

Льготы для семей с детьми

Начиная с 29 мая, семьи с двумя и более детьми получают освобождение от уплаты НДФЛ при продаже земельного участка. При этом семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми освобождаются от земельного налога для участков площадью 600 кв.м. в собственности.

Земельный кодекс РФ позволяет многодетным семьям получить бесплатную землю с гораздо большей площадью — до 15 соток.

Для пенсионеров

Жертвы осаждения Сталинграда (ныне Волгоград) получили статус ветеранов Великой Отечественной войны, в связи с чем им предоставляются дополнительные выплаты и соцзащита, сопоставимые с теми, что доступны для выживших в блокадном Ленинграде или осажденном Севастополе, уточнили в ОСФР. Они так же будут иметь право на бесплатные лекарства и медицинские изделия, бесплатный проезд на пригородных электричках и доступ к санаторному лечению. Они будут получать ежемесячное пособие — 500 руб, а также будут вправе (при наличии обоснования) получать одновременно две пенсии — по инвалидности и по старости.

С июня пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста, будут получать социальную пенсию, размер которой вырастет в два раза и составит 15 134 рубля в месяц.

индексация пенсий

Стало известно, будет ли индексация пенсий этим летом

Индексация пенсий

Страховые пенсии неработающих пенсионеров индексируются раз в год.

В январе этого года она составила 4,8%, за счет чего пенсии выросли в среднем на 1 тыс. рублей. На июнь индексация пенсий не запланирована.

С 2024 года индексация составит 4,6%, а с февраля 2025 года — 4%.

В апреле 2025 года власти планируют дополнительное повышение пенсий на 3,6%.

Предоставление компенсаций обманутым дольщикам без удержания НДФЛ

С 29 июня региональные компенсации обманутым дольщикам освобождаются от уплаты НДФЛ. Согласно закону, подписанному президентом РФ, льготы предоставляются тем, кто подал требования о передаче жилых или нежилых помещений, а также машино-мест, включенных в реестр таких требований.

Ранее редакция сообщала, что правила выдачи маткапитала могут ужесточить.

Фото: pixabay.com — Romi_Lado

232

Рубрики : Финансы Общество Власть

Регионы: Регион не задан

Теги : финансы социальные выплаты пенсии и льготы господдержка населения выплаты семьям с детьми власть


#Рынок микрофинансирования
#Поддержка бизнеса
Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Речной вокзал
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СФ Проспект
Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Минобороны предложило вместо повесток использовать СМС-рассылку
6/06/23 10:56
В Госдуме предложили привлечь таксистов к борьбе с украинскими дронами
2/06/23 10:45
«Страну надо переводить на военное положение» — заявил Евгений Пригожин во время пресс-конференции в Новосибирске
1/06/23 13:06
В регионах России ведутся поиски алкогольного напитка Мистер Сидр

В регионах России ведутся поиски алкогольного напитка Мистер Сидр

Число умерших от отравления контрафактным напитком растет.
Читать статью >>
Цены на такси в Новосибирске выросли

В Новосибирске выросли цены на такси

Причина — аномальная жара
Читать статью >>
Новая технология исследования почв

Новая технология исследования почв с помощью беспилотника разработана в Новосибирске

Разработчик вошел в состав Сибирского биотехнологического научно-образовательного центра мирового уровня.
Читать статью >>
Налогообложение блогеров

«Новосибирские блогеры работают за еду либо за бартер»: новосибирцы-инфлюенсеры предпочитают платить налоги

Законодатели планируют проработать вопрос с налогообложением блогеров и инфлюенсеров.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Евгений Бугланов, директор по маркетингу ООО «Белое дерево»

Евгений Бугланов: Выход на рынок Дубая у нас занял больше года

Некоторые вкусы продукции новосибирской компании жители Объединенных Арабских Эмиратов пока не понимают.
Все материалы
#Рынок микрофинансирования
#Поддержка бизнеса
Лента новостей

Мальчика с многочисленным пороком сердца прооперировали в Новосибирске с помощью робота

06/06/2023, 12:20

В центре Новосибирска отремонтировали многоквартирный дом – памятник архитектуры

06/06/2023, 12:14

В регионах России ведутся поиски алкогольного напитка Мистер Сидр

06/06/2023, 12:10

В Новосибирске лосенок провалился в колодец у стрелочного завода

06/06/2023, 11:44
Популярное

Минобороны предложило вместо повесток использовать СМС-рассылку

06/06/2023, 10:56

Правила выдачи маткапитала могут ужесточить

06/06/2023, 09:42

Стало известно, будет ли индексация пенсий этим летом

05/06/2023, 16:04
Новости компаний

Банк «Уралсиб» предлагает приём быстрых платежей в «1С»

06/06/2023, 11:51

Банк «Левобережный»: зачисляем деньги от продаж каждые 2 часа по эквайрингу

05/06/2023, 16:56

«Ростелеком» подарил любителям балета подписки на онлайн-кинотеатр Wink

05/06/2023, 14:47

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Июнь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска