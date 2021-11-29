Банк Уралсиб предлагает сезонный срочный вклад «Прибыльный сезон»

Минимальная сумма вклада составляет 100 тысяч рублей. Вклад может быть размещен на сроки 181, 367 или 1100 дней. Процентные ставки зависят от срока вклада: при размещении на 181 день ставка составляет 6,5% годовых, на 367 дней – 7,2%, на 1100 дней – 7,9% годовых.

Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Начисленные проценты выплачиваются в конце срока вклада на отдельный счет. Продление невостребованного вклада на очередной срок осуществляется автоматически по процентным ставкам базового вклада «Доход» для офисов Банка по соответствующим сумме, валюте и сроку.

Подробную информацию и полные условия по сезонному вкладу «Прибыльный сезон» можно получить в ближайших отделениях банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».