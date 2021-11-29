Как восстановить привлекательность улыбки?

Не стоит откладывать визит к врачу, DENTIST стоматология в Красноярске – место, где помогут каждому.
В клинике широкий перечень услуг по доступным ценам, всегда есть действующие акции и выгодные предложения для постоянных клиентов. Осмотр и консультация специалиста бесплатные! На официальном сайте есть портфолио и отзывы о сотрудниках клиники.
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Стоматологию в Красноярске выбирают за большой выбор услуг, современное оснащение, внимательный подход. Оплатить лечение можно в рассрочку. В клинике оказывают стоматологическую помощь как взрослым, так и детям.
Лечение и реставрация зубов
В стоматологии можно вылечить как начальный кариес,так и запущенную форму заболевания, при которой наблюдается сильное разрушение коронковой части зуба. С помощью реставрации можно быстро восстановить эстетичный вид и форму зубов, скрыв непривлекательный цвет, трещины и сколы.
Лечение заболеваний десен
В клинике проводится успешное лечение гингивита, пародонтита, пародонтоза.В запущенной форме заболевания приводят к шаткости и даже полной утрате зубов.
Чистка зубов
В клинике есть комплекс из 4-х процедур по акционной цене 2500 руб. В чистку входит несколько этапов:
Протезирование
Коронки, виниры, съемные протезы, коронки на имплантаты – специалисты помогут подобрать лучший метод восстановления зубного ряда для каждого пациента.
Хирургия и костная пластика
Все вмешательства на ткани ротовой полости проводятся опытными врачами, использующими современные технологии и стерильные инструменты.
Удаление зубов
В случае, если зуб не подлежит восстановлению, назначается его удаление. Для восстановления целостности зубного ряда можно воспользоваться протезированием или имплантацией.
Ортодонтия исправление прикуса
Установка различных ортодонтических конструкций – брекет-систем, пластинок, капп, элайнеров.
Детская стоматология
Дети требуют особого подхода. Важно выполнить свою работу не только качественно, но и так, чтобы у ребенка не осталось негативных впечатлений от посещения стоматологии. Наши врачи отлично справляются с этим и большинство пациентов возвращаются сюда снова.
Имплантация зубов
Имплантаты производства Германии ACX и Ancylos отлично приживаются, повторяют форму и цвет естественного зуба, надежно служат не менее 15 лет.
Клиника DENTIST расположена в Советском районе Красноярска на ул. Авиаторов, 42. Записаться на консультацию к врачу можно по контактному номеру телефона +73912167838 или на сайте клиники.
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