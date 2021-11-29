Как восстановить привлекательность улыбки?

Не стоит откладывать визит к врачу, DENTIST стоматология в Красноярске – место, где помогут каждому.

В клинике широкий перечень услуг по доступным ценам, всегда есть действующие акции и выгодные предложения для постоянных клиентов. Осмотр и консультация специалиста бесплатные! На официальном сайте есть портфолио и отзывы о сотрудниках клиники.

Вы можете ознакомиться с прейскурантом цен на услуги и выбрать себе подходящую процедуру.

Стоматологию в Красноярске выбирают за большой выбор услуг, современное оснащение, внимательный подход. Оплатить лечение можно в рассрочку. В клинике оказывают стоматологическую помощь как взрослым, так и детям.

Лечение и реставрация зубов

В стоматологии можно вылечить как начальный кариес,так и запущенную форму заболевания, при которой наблюдается сильное разрушение коронковой части зуба. С помощью реставрации можно быстро восстановить эстетичный вид и форму зубов, скрыв непривлекательный цвет, трещины и сколы.

Лечение заболеваний десен

В клинике проводится успешное лечение гингивита, пародонтита, пародонтоза.В запущенной форме заболевания приводят к шаткости и даже полной утрате зубов.

Чистка зубов

В клинике есть комплекс из 4-х процедур по акционной цене 2500 руб. В чистку входит несколько этапов:

Ультразвуковая обработка зубов.

Air Flow – обработка миниатюрной пескоструйной установкой.

Полировка эмали.

Реминерализация и фторирование.

Протезирование

Коронки, виниры, съемные протезы, коронки на имплантаты – специалисты помогут подобрать лучший метод восстановления зубного ряда для каждого пациента.

Хирургия и костная пластика

Все вмешательства на ткани ротовой полости проводятся опытными врачами, использующими современные технологии и стерильные инструменты.

Удаление зубов

В случае, если зуб не подлежит восстановлению, назначается его удаление. Для восстановления целостности зубного ряда можно воспользоваться протезированием или имплантацией.

Ортодонтия исправление прикуса

Установка различных ортодонтических конструкций – брекет-систем, пластинок, капп, элайнеров.

Детская стоматология

Дети требуют особого подхода. Важно выполнить свою работу не только качественно, но и так, чтобы у ребенка не осталось негативных впечатлений от посещения стоматологии. Наши врачи отлично справляются с этим и большинство пациентов возвращаются сюда снова.

Имплантация зубов

Имплантаты производства Германии ACX и Ancylos отлично приживаются, повторяют форму и цвет естественного зуба, надежно служат не менее 15 лет.

Клиника DENTIST расположена в Советском районе Красноярска на ул. Авиаторов, 42. Записаться на консультацию к врачу можно по контактному номеру телефона +73912167838 или на сайте клиники.