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Повышенное давление – причины возникновения и симптоматика

  • 28/11/2021, 21:01
Повышенное давление
Для того чтобы понять причины высокого давления, необходимо разобраться с тем, какие органы отвечают за кровообращение и что влияет на повышение давления в целом.

За постоянный кровоток отвечает сердечно-сосудистая система, которая состоит:

  • из капилляров;
  • артерий;
  • вен;
  • сердца.

По артериям в кровь поступает кислород, который транспортируется во все органы, а благодаря капиллярам он поступает в ткани. Вены помогают выводить продукты обмена веществ из организма, то есть углекислый газ.

Повышенное давлениеСердце – это полый органом, который имеет утолщенные мышечные стенки. Он постоянно сокращается и наполняется кровью. Сокращение сердца называется систолой, расслабление – диастолой. Работа сердца напоминает принцип функционирования насоса.

Кровяным давлением считается момент, когда сердце выбрасывает кровь. То есть во время измерения артериального давления получают показания в момент выброса крови и в момент расслабления сердца. Показатели давления привыкли указывать в миллиметрах ртутного столба.

Нормальным давлением для человека старше 18 лет считается значение 120/80. Но оно может колебаться в пределах до 139/89, ведь у каждого человека индивидуальные показатели работы сердца.

Гипертонией считается повышенное давление, сопровождающееся постоянным поддержанием высоких цифр, которые фиксируются выше отметки 140/90.

К сожалению, повышенное давление никак может не проявляться, поэтому врачи называют его “молчаливым убийцей”.

При наличии высокого давления может возникать такая симптоматика:

  • периодическая или постоянная боль в груди;
  • головная боль;
  • головокружение;
  • носовое кровотечение;
  • тахикардия;
  • снижение остроты зрения;
  • шум в ушах.

Что влияет на повышение артериального давления?

В зависимости от типа гипертензии, причины возникновения болезни могут быть различными.

Эссенциальная гипертензия считается первичной, так как она возникает вследствие хронического высокого давления. Возникать первичная гипертензия может вследствие неправильного образа жизни, постоянных стрессовых ситуаций, а также курения и генетической предрасположенности.

Вторичная гипертензия связана с заболеванием конкретных органов, которые отвечают за регуляцию артериального давления. 

На вторичное артериальное давление влияет:

  • нарушение работы почек;
  • сбои в эндокринной системе;
  • пороки сердца;
  • апноэ, наблюдающееся во сне.

Симптомы и причины развития можно наблюдать как у молодых людей, так и пожилых.

Важно отметить, что также встречается во врачебной практике гипертензия беременных, которая может возникать на любом сроке интересного положения, а причинами повышения давления могут быть перечисленные выше факторы или многоплодная беременность.

Поэтому, чтобы поддерживать нормальное артериальное давление, необходимо следовать рекомендациям ВОЗ, а также сохранять активный и здоровый образ жизни.

Как избавиться от повышения давления?

Чтобы повышенное давление не стало хроническим заболеванием, при проявлении симптоматики в виде головной боли или головокружения необходимо измерять артериальное давление. Врачи рекомендуют также вести здоровый образ жизни и проводить профилактические меры, направленные на предупреждение и устранение появления гипертонии.

Для того чтобы не возникло повышенного давления, ВОЗ рекомендует следовать простым правилам. 

  1. Правильно питаться. Контролировать количество употребленной в сутки соли – норма до 5 г. Ежедневно употреблять фрукты и овощи, отказаться от употребления жирной пищи в больших объемах.
  2. Полностью отказаться от чрезмерного и постоянного употребления спиртных напитков.
  3. Бросить курить, так как курение провоцирует повышение давления.
  4. Избегать стрессовых ситуаций. Для этого советуют расслабляться и поддерживать социальную активность.
  5. Поддерживать физическую активность. Регулярно дышать свежим воздухом, ходить на прогулки, делать зарядку по утрам.

Чем страшна гипертоническая болезнь?

повышенное артериальное давление

Повышенное артериальное давление

Высоким давлением считают цифры от 140/90, но у некоторых нормальными считаются показатели в пределах 200/100. Повышенное артериальное давление повреждает стенки сосудов не только мозга, но и почек, а также сердца. 

Постоянная излишняя нагрузка на сосуды и органы может привести к негативным последствиям. Одним из таких распространенных последствий считается гипертонический криз, который сопровождается резким повышением артериального давления, вследствие которого возникает нервно-сосудистое нарушение. 

Данное состояние может сопровождаться:

  • судорогами тела;
  • изменением асимметрии лица;
  • спутанностью сознания;
  • расстройством зрения.

При возникновении патологического состояния необходимо вызвать доктора для назначения грамотного комплексного лечения.

Постоянное повышение артериального давления может спровоцировать возникновение инфаркта. Данным заболеванием  называется некроз или омертвение сердечной мышцы, которое происходит по причине повышенного давления и нарушения кровообращения. Симптомами инсульта считаются сдавливающая боль в груди, а также серый, бледный цвет лица.

Повышенное давление также может вызвать аневризму, то есть расслоение кровеносных сосудов и, как следствие – инсульт. 

Такое состояние сопровождается:

  • параличом лица и конечностей;
  • помутнением сознания;
  • нарушением речевых и зрительных функций.

При высоком давлении могут наблюдаться нарушения не только со стороны сердечнососудистой системы, но и почечной. Например, может наблюдаться нарушение водного обмена в организме человека.

Чтобы не столкнуться с последствиями гипертонии, необходимо регулярно обследоваться, проводить ежегодное лечение у квалифицированного доктора и соблюдать профилактические мероприятия, направленные на предупреждение заболевания.

Фото с сайта pixabay.com

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Теги : здоровье давление человека


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