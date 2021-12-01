Экс-глава Новосибирского облсуда окажется на скамье подсудимых

Региональная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о превышении должностных полномочий бывшим председателем областного суда, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следователей регионального СКР, в 2018 году Шатовкина без правовых оснований истребовала в одном из районных судов копии процессуальных документов о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении должностного лица управления по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области.

— Затем указанные материалы оказались у подозреваемых по расследуемому уголовному делу, которые приняли меры к уничтожению части доказательств совершения преступлений. Впоследствии двум фигурантам вынесены обвинительные приговоры, — сообщили в прокуратуре.

Действия обвиняемой существенно нарушили охраняемые законом интересы общества и государства, так как теперь невозможно установить обстоятельства для уголовного преследования лиц, виновных в совершении преступлений против государственной власти, а также дискредитировали судебную власть.

Уголовное дело будет направлено в Новосибирский областной суд для рассмотрения по существу.