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Банк УРАЛСИБ снизил минимальную ставку по ипотеке до 8,99% годовых

  • 24/10/2019, 10:25
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по программам ипотечного кредитования. Ставки снижены в среднем на 0,1-0,5 процентного пункта.
Минимальная ставка по ипотеке при сумме кредита от 5 млн рублей включительно теперь составляет 8,99% годовых и распространяется на следующие программы:

При сумме кредита до 5 млн рублей по ипотечной программе на покупку строящегося жилья ставка составляет от 9,4% годовых, на приобретение готового жилья – 9,29% годовых, на цели рефинансирования — от 9,9% годовых.

По программе «Легкий старт» сумме кредита от 5 млн рублей ставка составляет от 9,9% годовых. При сумме кредита до 5 млн рублей минимальная ставка осталась неизменной и составляет 10,5% годовых.

Ставка по программе ипотечного кредитования с господдержкой для семей с детьми составляет от 4,9% годовых. Программа действует для семей с двумя и более детьми, где второй и последующие дети рождены в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Фото предоставлено пресс-службой банка

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