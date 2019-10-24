Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

С начала отопительного сезона устранено свыше 400 повреждений на теплосетях

  • 24/10/2019, 10:23
Средний срок устранения повреждений на теплосетях в Новосибирске порядка 6 часов.

С начала отопительного сезона устранено свыше 400 повреждений на теплосетяхПредставители теплосетевого подразделения Новосибирского филиала Сибирской генерирующей компании (СГК) рассказали на брифинге о состоянии теплосетей в новом отопительном сезоне.

Повреждаемость коммуникаций увеличилась, констатировал заместитель главного инженера по режимам Новосибирской теплосетевой компании СГК Роман Корниенко.

— Все возникающие дефекты устраняем и подаем людям тепло. Так, за прошлую неделю ликвидированы 80 повреждений на теплосетях». Всего, с начала осенне-зимнего периода устранено уже 413 дефектов, что на уровне прошлого года. «С учетом того, что городские власти начали отопительный сезон на 6 дней позже, можно сказать, что повреждаемость немного возросла, — отметил заместитель главного инженера.

Впрочем, прогнозируя дальнейшее прохождение отопительного сезона, в теплосетевой компании не ждут ухудшения ситуации — рассчитывают на результат работ, проделанных по итогам летних гидравлических испытаний:

— Летом мы выявили и устранили 2240 дефектов, что примерно на треть больше, чем в прошлом году. Надеемся, что это скажется на прохождении зимнего периода и количество отключений хотя бы не увеличится, — подчеркнул Роман Корниенко.

В отдельных домах требуется грамотная регулировка внутридомового оборудования: в одних случаях это не сделано в полном объеме с начала отопительного периода, в других – после отключений для устранения дефектов.

— Например, был вопрос по Сухарной, 70. Хотя дом подготовился к зиме, паспорт готовности есть, тем не менее, выявлено завоздушивание в трубах внутридомовой системы. Проблема устраняется совместными усилиями управляющей компании и НТСК, — рассказал Корниенко.

Все повреждения, к сожалению, приводят не только к перебоям в ресурсоснабжении, но и разрытиям, отмечают энергетики.

— Часть работ будет проводиться в зимний период, когда асфальтовые заводы не работают, соответственно, по некоторым объектам окончательное благоустройство будет выполнено только весной, — отметил советник генерального директора Новосибирской теплосетевой компании Петр Бажин. — Тем не менее, все ямы, безусловно, будут закрыты: засыпаны щебнем до весны или забетонированы, если речь идет о проезжей части.

Всего, по его словам, с начала года, было около 2000 таких точек, основная часть которых уже благоустроена.

Впрочем, площадку над одним из двенадцати крупных объектов капремонта — на ул. Обская, успеют благоустроить полностью до наступления зимы. Технологические работы по замене старой трассы новыми «умными» трубами в пенополиуретановой изоляции 25 октября будут завершены.

Фото: пресс-служба СГК

Популярное с сайта

Работникам ООО «Строители дорог Сибири» выплачена задолженность по зарплате

Работникам ООО «Строители дорог Сибири» выплачена задолженность по зарплате

23/10/2019, 17:54
Из-за несвоевременных расчетов с контрагентами она предприятии образовалась задолженность по зарплате на сумму свыше 1 млн. рублей.
Новосибирцы считают справедливой суммой для страхования жизни 6,1 млн рублей

Новосибирцы считают справедливой суммой для страхования жизни 6,1 млн рублей

23/10/2019, 17:29
С возрастом оценка достаточной суммы для страхования жизни снижается.
Системой управления платными парковочными местами Новосибирска займется дочка МегаФона

Системой управления платными парковочными местами Новосибирска займется дочка МегаФона

23/10/2019, 15:46
Цена контракта — 17 млн рублей.

Актуальный разговор

Виктор Толоконский: Я не говорю «нет». Возможно...

Виктор Толоконский: Я не говорю «нет». Возможно…

Все материалы
Новости

К решению проблемы дольщиков «ПТК-30» подключают генпрокуратуру

24/10/2019, 11:10

Первая фаза реакторных испытаний экспериментальных ТВС НЗХК завершается

24/10/2019, 10:00

Новосибирский завод «РОСНАНО» вышел из процедуры банкротства

24/10/2019, 08:12

За 9 месяцев в областной бюджет поступило 7,5 млрд рублей от уплаты акцизов на алкогольную продукцию

23/10/2019, 18:28

Получателей господдержки будут оценивать по семибалльной шкале

23/10/2019, 17:58

Работникам ООО «Строители дорог Сибири» выплачена задолженность по зарплате

23/10/2019, 17:54

Новосибирцы считают справедливой суммой для страхования жизни 6,1 млн рублей

23/10/2019, 17:29

Системой управления платными парковочными местами Новосибирска займется дочка МегаФона

23/10/2019, 15:46

Область ведет «спортивные» переговоры с Москвой

23/10/2019, 15:40

В Новосибирской области проведут инвентаризацию гидросооружений

23/10/2019, 14:32

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Семь будущих поликлиник «не прошли» через восемнадцать депутатов

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Октябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска