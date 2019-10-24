С начала отопительного сезона устранено свыше 400 повреждений на теплосетях

Представители теплосетевого подразделения Новосибирского филиала Сибирской генерирующей компании (СГК) рассказали на брифинге о состоянии теплосетей в новом отопительном сезоне.

Повреждаемость коммуникаций увеличилась, констатировал заместитель главного инженера по режимам Новосибирской теплосетевой компании СГК Роман Корниенко.

— Все возникающие дефекты устраняем и подаем людям тепло. Так, за прошлую неделю ликвидированы 80 повреждений на теплосетях». Всего, с начала осенне-зимнего периода устранено уже 413 дефектов, что на уровне прошлого года. «С учетом того, что городские власти начали отопительный сезон на 6 дней позже, можно сказать, что повреждаемость немного возросла, — отметил заместитель главного инженера.

Впрочем, прогнозируя дальнейшее прохождение отопительного сезона, в теплосетевой компании не ждут ухудшения ситуации — рассчитывают на результат работ, проделанных по итогам летних гидравлических испытаний:

— Летом мы выявили и устранили 2240 дефектов, что примерно на треть больше, чем в прошлом году. Надеемся, что это скажется на прохождении зимнего периода и количество отключений хотя бы не увеличится, — подчеркнул Роман Корниенко.

В отдельных домах требуется грамотная регулировка внутридомового оборудования: в одних случаях это не сделано в полном объеме с начала отопительного периода, в других – после отключений для устранения дефектов.

— Например, был вопрос по Сухарной, 70. Хотя дом подготовился к зиме, паспорт готовности есть, тем не менее, выявлено завоздушивание в трубах внутридомовой системы. Проблема устраняется совместными усилиями управляющей компании и НТСК, — рассказал Корниенко.

Все повреждения, к сожалению, приводят не только к перебоям в ресурсоснабжении, но и разрытиям, отмечают энергетики.

— Часть работ будет проводиться в зимний период, когда асфальтовые заводы не работают, соответственно, по некоторым объектам окончательное благоустройство будет выполнено только весной, — отметил советник генерального директора Новосибирской теплосетевой компании Петр Бажин. — Тем не менее, все ямы, безусловно, будут закрыты: засыпаны щебнем до весны или забетонированы, если речь идет о проезжей части.

Всего, по его словам, с начала года, было около 2000 таких точек, основная часть которых уже благоустроена.

Впрочем, площадку над одним из двенадцати крупных объектов капремонта — на ул. Обская, успеют благоустроить полностью до наступления зимы. Технологические работы по замене старой трассы новыми «умными» трубами в пенополиуретановой изоляции 25 октября будут завершены.

Фото: пресс-служба СГК