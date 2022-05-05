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Банк Уралсиб снизил ставку по ипотеке с господдержкой до 8,69%

  • 05/05/2022, 11:31
Банк Уралсиб снизил ставку по программе «Ипотека с господдержкой» до 8,69% годовых.

Новости бизнесаМаксимальный размер кредита: в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области – до 12 млн рублей, в других регионах присутствия банка – до 6 млн рублей. Максимальный срок кредитования – 30 лет. Кредит может получить заемщик – гражданин РФ с регистрацией на территории страны, в возрасте от 21 лет до 70 лет на дату окончания срока кредита, со стажем не менее 3 месяцев на последнем месте работы.

Банк Уралсиб предлагает широкий спектр ипотечных программ на приобретение готового и строящегося жилья. Минимальная ставка по ипотечному кредиту на покупку строящегося или готового жилья в рамках собственных программ банка составляет 15,99% годовых, ставка по программе ипотечного кредитования с господдержкой для семей с детьми («Семейная ипотека») – 5,69% годовых.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : ипотека банки Банк Уралсиб


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