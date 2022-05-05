Могут ли зайти на «мусорный» рынок Новосибирска игроки из соседних регионов?

— В прошлом году к регоператору у нас были серьезные претензии — в августе – начале сентября. Тогда им удалось удержать статус за счет устранения этих замечания и дополнительных инвестиций по приобретению контейнеров и собственной техники. Сегодня он также получил большой объем замечаний. Они зафиксированы, но я бы пока не торопился принимать решение (о расторжении договора), — сообщил, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

— Это коммерческий шантаж. Не хотелось бы ему потакать. Но предпосылки (для расторжения) есть, будем анализировать и принимать решение, — добавил губернатор.

Он подчеркнул, чтои у него есть полная информация для таких выводов.

По его словам, сейчас правительство изучает варианты замещения оператора мусорного рынка области. В частности, обсуждается вариант привлечения регоператоров из других субъектов федерации.

— С соседями работать — не самый лучший вариант, поэтому самый оптимальный вариант на сегодня — использование МУП «Спецавтохозяйство». В то же время сегодняшняя ситуация показала, что коллегам нужно нарастить ресурсы — и управленческие, и кадровые, и технические. Но на сегодня это самый предпочтительный запасной вариант, — говорит Андрей Травников.

При этом он в очередной раз предупредил, что процедура перехода статуса регоператора непростая.

— В прошлом году нас сдерживали от принятия решений определенные обязательства и долги регоператора перед нашими предприятиями. Мы дали ему возможность подрасчитаться с нашими организациями, — добавил губернатор.

В Арбитражном суде Новосибирской области сейчас рассматривается дело о самобанкростве «Экологии-Новосибирск» с совокупной задолженностью 1,8 млрд рублей. При этом в суд поступают новые иски от партнеров и кредиторов компании.

— Сейчас у МУП САХ 50 машин, у «ЭкоТранс-Н» — 150 и 600 человек в штате. Если на бюджете будут 300 машин, которые сейчас работают на рынке вывоза мусора, то это может быть огромным обременением. А сейчас это проблема и головная боль ГК «ВИС»: закупка техники, ее обслуживание, выплата зарплаты сотрудникам и т.д., — говорил Туктаров.

Напомним, на апрельской сессии горсовета один из учредителей ООО «ЭкоТранс-Н» Юрий Туктаров отмечал, что рынок лучше всего работает в конструктивном взаимодействии.

Что касается расторжения концессии с «Экологией-Новосибирск» о строительстве мусорных полигонов, о котором глава региона заявил на февральской сессии, этот вопрос сейчас прорабатывают юристы.

Ранее редакция сообщала, что программа обращения с отходами в регионе катастрофически недофинансируется. А также о том, что для мусорного полигона в районе Кольцово готовят программу рекультивации.