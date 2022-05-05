Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером экологического субботника «Зеленая Весна»

Организаторами акции выступили Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области и МУП «Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило».

Участники субботника провели благоустройство территории зоопарка, очистили ее от мусора и листвы и высадили деревья. На центральной площадке Новосибирского зоопарка при поддержке ПАО «БАНК УРАЛСИБ» прошел конкурс детских рисунков «Россия- моя Родина!». В нем приняли участие дети от шести до двенадцати лет, все участники конкурса получили сладкие призы от Банка Уралсиб.