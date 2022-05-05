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Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером экологического субботника «Зеленая Весна»

  • 05/05/2022, 11:33
Новосибирский филиал Банка Уралсиб выступил партнером волонтерской экологической акции по уборке территории Новосибирского зоопарка, которая прошла 30 апреля 2022 года в рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая Весна».

новости бизнесаОрганизаторами акции выступили Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области и МУП «Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило».

Участники субботника провели благоустройство территории зоопарка, очистили ее от мусора и листвы и высадили деревья. На центральной площадке Новосибирского зоопарка при поддержке ПАО «БАНК УРАЛСИБ» прошел конкурс детских рисунков «Россия- моя Родина!». В нем приняли участие дети от шести до двенадцати лет, все участники конкурса получили сладкие призы от Банка Уралсиб.

«Банк Уралсиб поддерживает различные экологические инициативы, наши сотрудники принимают активное участие в субботниках. Мы сразу откликнулись на предложение стать партнером конкурса детского рисунка. Такие мероприятия дают детям возможность выразить любовь к родному краю и окружающему миру», — отметила Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирске Голубева Наталья.

  Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : экология банки Банк Уралсиб


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