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Банк Уралсиб стал инициатором Первого общероссийского межбанковского акселератора

  • 17/05/2023, 10:25
Банк Уралсиб стал инициатором запуска Первого общероссийского межбанковского акселератора на базе Ассоциации российских банков (АРБ).

банк УралсибПрограмма акселератора стартует в июне 2023 года, с финалом в сентябре. Цель этого проекта – поиск и внедрение инновационных финтех-решений, которые создают новые сервисы для банков, повысят их операционную эффективность и позволят получить дополнительную выручку банками-участниками АРБ.

Акселерационная программа финтех-проектов – это один из ключевых проектов комитета по инновациям АРБ, которая запланирована на 2023 год. Программа, рассчитанная для всех членов АРБ в формате единого окна, позволит стартапу или проекту, становясь участником программы, сотрудничать со всеми участниками Ассоциации.

«Банк Уралсиб всегда стремился быть в авангарде финансовых инноваций. Наше участие в акселераторе дает нам возможность активно взаимодействовать с начинающими компаниями, предлагающими перспективные решения для банковского сектора», – говорит директор по инновациям Банка Уралсиб, глава комитета по инновациям АРБ Дмитрий Гришин.

Работа Банка Уралсиб с инновациями началась еще в 2019 году. За это время было оценено более двух тысяч проектов, свыше 50 из которых были успешно запущены в виде пилотов и внедрены. Примерами успешных проектов стали: создание канала по CPA модели, ускорение принятия кредитного решения в автокредитовании в четыре раза и повышение эффективности бэк-офисных процессов с существенным снижением операционных затрат.

Акселерационная программа Ассоциация российских банков обеспечит консолидацию запросов банков, воронку релевантных российских и зарубежных стартапов, а также будет проводить регулярные встречи с партнерами программы для обмена лучшими практиками и результатами пилотных проектов.

Ожидается более 1000 заявок на участие. Организаторы отберут 100 лучших проектов для участия в акселераторе, где команды смогут доработать свое предложение для банков в ходе встреч с менторами и трекерами. По итогам трехмесячного акселератора, на питч-сессии 30 команд-финалистов представят свои решения банкам с возможностью заключения контрактов с банками-участниками для дальнейшего пилотирования и внедрения.

«Успех пилота напрямую зависит от его качества и готовности проекта адаптироваться под потребности конкретного заказчика, — отмечает Дмитрий Гришин. — Мы рады видеть, что наша стратегия инноваций приносит реальные результаты. Участие в акселераторе — это еще один шаг вперед в этом направлении. Мы с нетерпением ждем возможности работать с новыми командами и видеть, как их свежие идеи будут преобразовывать банковский сектор».

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#Рынок микрофинансирования
#Поддержка бизнеса

Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : финансы Первый общероссийский межбанковский акселератор банки Банк Уралсиб Ассоциация российских банков


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