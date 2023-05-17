Почти километровый участок проспекта Дзержинского в Новосибирске планируют обновить к июню

На проспекте Дзержинского продолжается ремонт почти километрового участка дороги – от ул. Королева до ул. Трикотажной. Как заявил мэр Анатолий Локоть в ходе выездного совещания, в перспективе магистраль планируют отремонтировать полностью – до выезда из города.

«В этом году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» ремонтируется 17 объектов. Один из них – проспект Дзержинского. В прошлом году обновили участок дороги от ул. Кошурникова до ул. Королёва, в этом году продолжаем двигаться от Королёва до ДК Чкалова. Первый слой асфальта уложен, поправляются бордюры, приводятся в порядок люки, ливнестоки. Для нас важно, чтобы ремонт завершился как можно раньше – трафик на этой магистрали напряженный, ремонтные работы существенно осложняют движение транспорта. Подрядчик обещает завершить ремонт раньше срока, предусмотренного контрактом, – отметил мэр Анатолий Локоть. – В дальнейшем мы планируем провести реконструкцию проспекта Дзержинского, чтобы продлить четырёхполосное движение вплоть до выезда из города. Проектно-сметная документация разрабатывается».

Глава города также подчеркнул, что в этом году, как и в прошлом, ведётся контроль качества выполненных дорожных работ. Этим занимается независимая организация, получившая полномочия по итогам конкурса.

К ремонту участка проспекта Дзержинского от ул. Королёва до ул. Трикотажной протяженностью 960 метров приступили 22 апреля. Общая площадь работ – 28,6 тыс. кв. метров. На участке выполнено фрезерование проезжей части и устройство выравнивающего слоя толщиной 6 см.

Как сообщил первый заместитель генерального директора подрядной организации ООО «Дорсиб плюс» Дмитрий Харланов, к устройству верхнего слоя покрытия планируется приступить, когда ночные температуры установятся в районе +10 градусов.

«По технологии требуются более высокие температуры, потому что нам надо успеть уплотнить асфальтобетонную смесь до того, как она остынет и наберёт прочность. Мы сможем приступить к укладке верхнего слоя покрытия через 7-10 дней, когда ночи станут теплее, – пояснил Дмитрий Харланов. – Срок сдачи объекта по контракту – 21 августа. Мы планируем завершить укладку асфальта к концу мая – началу июня. Потом приступим к обустройству примыканий, сглаживанию стыков между новым и существующим покрытием».

Подобные работы подрядчик параллельно ведёт на ул. Трикотажной. Здесь также выполнена фрезеровка старого асфальтобетонного покрытия, уложен выравнивающий слой. Устройство верхнего слоя начнется примерно в то же время, что и на проспекте Дзержинского. Закончить работы на обоих объектах планируют в июне.