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Крупные банки теперь берут комиссию за перевод самому себе из другого банка

  • 17/05/2023, 09:55
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Крупные банки теперь берут комиссию за перевод самому себе из другого банка
Размер комиссии составляет 1–2% от суммы операции.

В этом году плату за так называемое «стягивание» денег ввели в трех финансовых организациях, передают «Известия». Размер такой комиссии составляет 1–2% от суммы операции. Отмечается, что таким образом кредитные организации борются с оттоком денег.

При этом в Центробанке заявили, что размер таких сборов банки вправе устанавливать на свое усмотрение на основе договоров с клиентами, однако в ФАС напомнили, что о подобных нововведениях клиентов они таки обязаны предупреждать.

В этом году «стягивание» денег стало платным в трех банках страны. Так, по словам клиентов банка ВТБ, комиссия там появилась с 1 мая, при этом узнать о ней получилось лишь постфактум.

В кредитной организации, в свою очередь, сообщили, что ввели сбор одними из последних на рынке. В настоящее время взимается 1,25% от суммы перевода, это минимум 30 рублей.

Также Росбанк взимает комиссию за «стягивание» денег с февраля, о чем сообщили в пресс-службе банка. Ее размер равен 1,75% от суммы операции, или минимум 49 рублям. В банке уточнили, что все условия опубликованы на сайте кредитной организации в разделе тарифов, а об их изменении клиенты были оповещены заранее.

На портале банка «Открытие» говорится, что за услугу по переводу денег в другие банки взимается платеж в размере 1,5% от суммы операции. В call-центре кредитной организации уточнили, что комиссия введена с этой весны.

У Газпромбанка, «Русского стандарта» ставка составляет 2% с наименьшей суммой платежа в 30 и 50 соответственно. «Тинькофф» взимает комиссию также в размере 2% (минимум 90 рублей), вместе с тем ежемесячно предусмотрен и лимит на бесплатные операции — на разных тарифах он отличается.

За эту же услугу 1,95% взимают в Альфа-банке, Райффайзен банке и в МКБ. В первом и втором минимальная сумма — 30 рублей, а в третьем — 100 рублей, — рассказали в call-центрах. В ПСБ, Россельхозбанке и Почта Банке размер комиссий составляет 1,5%. В call-центре РСХБ сказали, что они были введены прошлой зимой, а в Почта Банке — еще в декабре 2021 года. При пополнении с пластиковых карт «Сбера» карт других кредитных организаций через их сайты и приложения берут 1,25% от суммы перевода, «Уралсиба» — 1%.

А вот в Совкомбанке нет комиссии за «стягивание» средств на карту другой организации, отметили в пресс-службе кредитной организации.

— Размер таких плат банки самостоятельно устанавливают на основе договоров с клиентами. Изменения уже заключенных договоров должны согласовываться с физлицами — это требования гражданского законодательства. Если потребители услуг не согласны с ними или полагают, что нарушены условия договора, они вправе обратиться в службу финомбудсмена или суд, — предупредили в пресс-службе ЦБ РФ. — Все операции в СБП до 100 тысяч рублей в месяц должны быть бесплатными.

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Фото: freepik.com — jcomp

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Рубрики : Экономика Финансы Общество Бизнес Банки

Регионы: Россия

Теги : финансы стягивание денег комиссия за перевод самому себе из другого банка банки


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