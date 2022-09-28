Банк Уралсиб стал победителем Премии «Финансовый престиж» в трех номинациях

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» стал победителем сразу в 3-х номинациях: «Лучшее клиентское обслуживание малого бизнеса», «Банк года в сфере ипотечного кредитования» и «Лучшее информационное наполнение сайта». А также – лауреатом 3-й степени в номинации «Лучшее клиентское обслуживание физических лиц».

Премия проводится в рамках комплекса мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения и качества финансовых услуг. Ее организаторами выступают Ассоциация развития финансовой грамотности и Некоммерческое партнерство по развитию финансовой культуры «Финансы Коммуникации Информация». Это первая в России межрегиональная статусная награда, вручаемая финансовым организациям по результатам народного голосования, контрольных проверок и независимых оценок региональных Экспертных советов в трех категориях: «Банковские услуги», «Страховые услуги», «Инвестиционные услуги».

В Новосибирской области участие в премии могли принять все финансовые организации, представленные в регионе или оказывающие услуги его жителям в дистанционном формате. Отбор номинантов был многоуровневым – было проведено народное голосование на сайте и сформирован шорт-лист компаний-финалистов, которых затем оценивала рабочая группа Премии, тайные покупатели и региональный Экспертный совет.

«Эта награда для нас особенно ценна тем, что в основе отбора победителей лежит многофакторная оценка, включающая в себя как широкое народное голосование и непосредственный клиентский опыт, так и профессиональное экспертное суждение – отметила Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирске Наталья Голубева. – Мы признательны всем нашим клиентам и партнерам, а также жителям Новосибирской области за столь высокое признание результатов нашей работы в регионе по ключевым для нас направлениям».

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