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Кадыров и еще 18 россиян попали в санкционный список Новой Зеландии

  • 28/09/2022, 14:04
Автор:
санкции против РФ
Также новые рестрикции затронули федеральных министров и родственников президента России.

Новозеландские власти заявили о введении дополнительных санкций против россиян из-за специальной военной операции в Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МИД Новой Зеландии Нанаиу Махута.

Ограничения коснулись 19 граждан России, включая главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова, некоторых федеральных министров, а также родственников президента России Владимира Путина.

По словам главы МИД Новой Зеландии Нанаии Махута, самое главное, чем ее страна может помочь Украине, это «продолжать санкции и поддерживать ее в этом конфликте».

Ранее Новая Зеландия ввела санкции против более чем 800 российских граждан, включая президента РФ Владимира Путина и депутатов Госдумы, а также в отношении 93 крупнейших предприятий и организаций страны.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении СВО на территории Украины. В ответ на такое решение России Запад начал постепенно расширять список всевозможных санкций, а также приступил к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на этом этапе миллиардами долларов.

Фото: pixabay.com — Marius_Oberholster

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : Украина СВО санкции против РФ


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