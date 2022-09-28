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В связи с частичной мобилизацией могут ли «призвать в армию» вашу машину?

  • 28/09/2022, 12:38
Автор:
мобилизация личного транспорта
Кого коснется военно-транспортная обязанность и какие автомобили подлежат мобилизации.

В последнее время все более актуальными становятся вопросы, касающиеся положения о транспортно-военной обязанности. Россияне обеспокоены тем, что у них начнут отбирать машины для нужд армии. Поэтому разбираемся в законах и делаем соответствующие выводы вместе с «Фонтанка.ру».

Военно-транспортная обязанность регулируется двумя основными документами. Это указ президента РФ от 2 октября 1998 г. № 1175 «Об утверждении Положения о военно-транспортной обязанности» и приказ министра обороны РФ от 14 марта 2014 г. № 151 «Об утверждении перечня транспортных средств, предоставляемых Вооруженным Силам Российской Федерации…».

По закону, военно-транспортная обязанность распространяется в первую очередь на автопарк федерального, регионального и муниципального значения, затем в ход идут ТС бизнеса, собственность граждан «мобилизуется» уже в последнюю очередь.

Перечень транспортных средств, которые могут потребоваться в период мобилизации:

  • все транспортные средства категории N (для перевозки грузов), прицепы и тракторы, автобусы.
  • легковые автомобили повышенной проходимости,
  • личный бронеавтомобиль, гусеничный, колесный или шнековый снегоход, болотоход или снегоболотоход, а также амфибия на самостоятельных шасси или с оригинальным кузовом.
  • квадроциклы, в том числе легкие, мотовездеходы и прицепы к ним.
  • снегоходы с лыжами и прицепами.

Критерием отбора авто является возможность преодолевать подъемы с определенным градусов уклона, привод и блокирование дифференциала. Владельцу государство должно возместить издержки.

Омечается, что на специальном учете автомобили стоять не должны — все данные будут передаваться ВС РФ напрямую от ГИБДД.

Важно знать, что изъятие автомобилей проводится только по приказу регионального военкома, который утвердит порядок проведения частичной мобилизации в регионе.

 

Ранее редакция сообщала, что в рамках частичной мобилизации в Новосибирской области призваны более двух тысяч человек.

Фото: pixabay.com — Victoria_rt

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : Частичная мобилизация мобилизация личного транспорта военно-транспортная обязанность


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