В связи с частичной мобилизацией могут ли «призвать в армию» вашу машину?

В последнее время все более актуальными становятся вопросы, касающиеся положения о транспортно-военной обязанности. Россияне обеспокоены тем, что у них начнут отбирать машины для нужд армии. Поэтому разбираемся в законах и делаем соответствующие выводы вместе с «Фонтанка.ру».
Военно-транспортная обязанность регулируется двумя основными документами. Это указ президента РФ от 2 октября 1998 г. № 1175 «Об утверждении Положения о военно-транспортной обязанности» и приказ министра обороны РФ от 14 марта 2014 г. № 151 «Об утверждении перечня транспортных средств, предоставляемых Вооруженным Силам Российской Федерации…».
По закону, военно-транспортная обязанность распространяется в первую очередь на автопарк федерального, регионального и муниципального значения, затем в ход идут ТС бизнеса, собственность граждан «мобилизуется» уже в последнюю очередь.
Перечень транспортных средств, которые могут потребоваться в период мобилизации:
Критерием отбора авто является возможность преодолевать подъемы с определенным градусов уклона, привод и блокирование дифференциала. Владельцу государство должно возместить издержки.
Омечается, что на специальном учете автомобили стоять не должны — все данные будут передаваться ВС РФ напрямую от ГИБДД.
Важно знать, что изъятие автомобилей проводится только по приказу регионального военкома, который утвердит порядок проведения частичной мобилизации в регионе.
Ранее редакция сообщала, что в рамках частичной мобилизации в Новосибирской области призваны более двух тысяч человек.
Фото: pixabay.com — Victoria_rt
Рубрики :
Регионы:
Теги :