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Банк УРАЛСИБ стал победителем Retail Finance Awards 2018

  • 25/01/2019, 10:13
Проект Банка УРАЛСИБ был признан лучшей рекламной кампанией.

Рекламная кампания ипотечного кредитования ПАО «Банк УРАЛСИБ» «В своем доме можно все»  стала победителем ХII Ежегодной премии RETAIL FINANCE AWARDS в номинации «Креатив года». Проект Банка УРАЛСИБ был признан лучшей рекламной кампанией, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

В рамках кампании было разработано 4 видеоролика, в которых обыгрываются различные ситуации из жизни молодой пары в съемной квартире. Роль хозяйки квартиры исполнила актриса театра и кино Юлия Сулес, известная ролями в рейтинговых молодежных комедийных сериалах и шоу.

Журнал The Retail Finance учредил премию в 2007 году. Ее цель – отметить лучшие практики и значимые достижения в розничном бизнесе. В этом году шорт-лист сформировали 75 номинантов.

Смотрите видеоролики «В своем доме можно все» на YouTube‑канале Банка УРАЛСИБ.

Фото: пресс-служба банка

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