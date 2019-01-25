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ПГК увеличила погрузку строительных грузов на ЗCЖД в девять раз

Основную номенклатуру грузов составляют железобетонные изделия, предназначенные для возведения магистрального газопровода «Сила Сибири».
  • 25/01/2019, 10:55
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Новосибирский филиал Первой грузовой компании (ПГК) в 2018 году перевез более 150 тыс. тонн строительных грузов на платформах, сообщили в пресс-службе компании. Грузооборот вырос почти в 13 раз, до 485 млн тонн. В основном это связано с привлечением к сотрудничеству нового партнера – с апреля 2018 года филиал перевозит 100% продукции завода крупнопанельного домостроения Томской домостроительной компании.

В компании отметили, что основную номенклатуру грузов составляют железобетонные изделия, предназначенные для возведения магистрального газопровода «Сила Сибири».

— В прошлом году мы заключили контракт с Томской домостроительной компанией на перевозку строительных грузов, предложив партнеру использовать для отправки продукции платформы. Такой способ транспортировки получил широкое распространение в последние полтора года из-за дефицита полувагонов в регионе, задействованных под перевозку угля. Для завода – это залог своевременной доставки груза, для нас — сокращение непроизводительного простоя платформ в период сезонного снижения грузопотока. В частности, такая мера позволила снизить показатель простоя этого типа вагонов на 3,7 суток по отношению к 2017 году, — пояснил директор Новосибирского филиала ПГК Евгений Долженко.

Строительные грузы следовали из Западной Сибири в адрес грузополучателям, расположенным на Забайкальской и Восточно-Сибирской железных дорогах.

Фото: пресс-служба компании

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