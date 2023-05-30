Банк Уралсиб стал участником «Городских дней предпринимательства» в Новосибирске

Одно из самых заметных событий цикла – городской фестиваль «День российского предпринимательства в Новосибирске» – организовало региональное отделение «ОПОРА России». Управляющий новосибирским филиалом Банка Уралсиб Наталья Голубева выступила на этом мероприятии с презентацией «Эффективное взаимодействие банковской сферы и предпринимателей».

Спикер на примере Банка Уралсиб рассказала о том, как банки адаптировались к новым экономическим реалиям, продемонстрировав высокую устойчивость к вызовам последних лет, о продуктах, услугах и акциях для малого и среднего бизнеса. Она подчеркнула, что разработанные в Уралсибе программы и сервисы помогают новосибирским предпринимателям работать более эффективно, развивать собственные производства, запускать новые направления, перестраивать логистические цепочки. Важно и то, что большинство услуг банка клиенты-предприниматели сегодня могут получить дистанционно, добавила спикер.

«Участие Банка Уралсиб в городском фестивале «День российского предпринимательства в Новосибирске» — это не только возможность развивать и укреплять взаимовыгодные связи со своими клиентами, но хорошая площадка для того чтобы ответить на вопросы наших потенциальных клиентов, предложить им конкурентные продукты, обсудить потребности бизнеса и получить обратную связь», – отметила Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева.

26 мая в мэрии Новосибирска состоялось торжественное награждение победителей и участников конкурса «Лучшее малое предприятие (предприниматель) года города Новосибирска», победителям которого были вручены 11 подарочных сертификатов от Банка Уралсиб.