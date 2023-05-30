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В АО «РЭС» подвели итоги прошедшего отопительного сезона и начали подготовку электросетей к следующему

  • 30/05/2023, 10:18
В конце мая в акционерном обществе «Региональные электрические сети» состоялось расширенное совещание по подведению итогов завершившегося отопительного сезона 2022-2023 годов.

В АО «РЭС» подвели итоги прошедшего отопительного сезона и начали подготовку электросетей к следующемуВ целом, электросети Новосибирской области отработали надежно, масштабных технологических нарушений допущено не было. По сравнению с прошлой зимой удалось на 20% снизить количество аварийных отключений потребителей и на 25% — их среднюю продолжительность. В АО «РЭС» могут уверенно сказать, что очередной осенне-зимний период пройден успешно.

Но у энергетиков нет времени «почивать на лаврах». В суровых климатических условиях Сибири объекты электросетевого хозяйства подвергаются повышенным нагрузкам. Поэтому специалисты предприятия начинают подготовку к прохождению следующего отопительного сезона даже до подведения итогов предыдущего периода.

Еще в марте в компании были утверждены соответствующие документы, регламентирующие порядок подготовки филиалов АО «РЭС» к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов и критерии оценки готовности подразделений. А во второй половине мая в каждом филиале были утверждены комплексные планы мероприятий, которые включат в себя проверку готовности не только оборудования, но и персонала. Всего энергетикам предстоит выполнить более 160 различных мероприятий.

При этом пообъектные планы технического обслуживания и ремонтов, которые позволяют предупредить возникновение технологических нарушений, сформированы именно на основе анализа прохождения предыдущего ОЗП, а также по результатам постоянного и периодического контроля состояния электроустановок.

Для обеспечения надежной работы электросетей при максимуме нагрузок и в предстоящем отопительном сезоне специалистам АО «РЭС» предстоит проделать масштабную подготовительную работу, в т.ч. в ходе реализации инвестиционной и ремонтной программ, а также в рамках комплексных тренировок и учений.

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Фото предоставлено рекламодателем

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : энергетика электроснабжение электросети отопительный сезон АО «РЭС»


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