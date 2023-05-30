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Компанию оштрафовали за укрепление береговой линии Обского моря в Бердске

  • 30/05/2023, 10:30
Автор:
пляж Чайка
Работы велись в районе пляжа Чайка.

ООО «Голубое озеро», в нарушение требований Водного Кодекса РФ, проводило работы по углублению дня и изменению берегов Обского моря в районе пляжа Чайка в Бердске. Кроме того, в ходе работ компания создала насыпь из камней, препятствующую доступу отдыхающих к воде. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области по итогам проведённой проверки.

В ходе проверки установлено, что с правой стороны пляжа (вид на водохранилище) в районе участка, находящегося в собственности ООО «Голубое озеро», прилегающего к металлическому забору проводятся восстановительные работы по укреплению береговой линии, сообщают в ведомстве. По результатам проведенной проверки прокуратурой города генеральному директору ООО «Голубое озеро» внесено представление об устранении нарушений законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено, нарушения устранены.

В настоящее время, по информации прокуратуры, должностное лицо привлечено к ответственности, а береговая полоса очищена от камней.

Как следует из обсуждения ситуации в местных соцсетях, бердские общественники по этому поводу обращались в Генпрокуратуру и СК.

Напомним, что в настоящее время в центре внимания контролирующих органов, областной власти, депутатов и общественников находится ещё один значимый водоём в Новосибирской области. Речь идёт об озере Половинном в Краснозёрском районе. После работ по расчистке в рамках нацпроекта «Сохранение уникальных водных объектов» уровень воды в озере снизился на 1,5 метра.

Ранее редакция сообщала, какие водоёмы Новосибирской области выставлены на торги.

Фото: стоп-кадр видео прокуратуры Новосибирской области

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Рубрики : ЦУР Бизнес Право&Порядок

Регионы: Новосибирская область Бердск

Теги : прокуратура Новосибирской области Водоохранные мероприятия Водный кодекс


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