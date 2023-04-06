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Банк Уралсиб улучшил условия по ипотеке

  • 06/04/2023, 11:28
Банк Уралсиб улучшил условия по собственным и государственным программам ипотечного кредитования:
  • банк УралсибСнижен до 15% размер минимального первоначального взноса по госпрограммам («Ипотека с господдержкой» и «Ипотека для семей с детьми») для заемщиков, работающих по найму при рассмотрении заявки по двум документам. Для заемщиков – индивидуальных предпринимателей и собственников бизнеса первоначальный взнос по собственным программам банка на покупку строящегося жилья, а также по госпрограммам снижен до 30% – при предоставлении полного пакета документов, 40% – при рассмотрении по двум документам;
  • Увеличена до 15 млн рублей максимальная сумма кредита по программам «Ипотека с господдержкой» и «Ипотека для семей с детьми» при покупке квартиры в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Минимальная ставка по ипотечному кредиту на покупку строящегося или готового жилья в рамках собственных программ составляет 11,49 % годовых. Кредиты по программе «Ипотека для семей с детьми» предоставляются по ставке от 5,59% годовых, по программе «Ипотека с господдержкой» – от 7,59% годовых.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : ипотека банки Банк Уралсиб


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