— Одним из перспективных направлений туризма для меня, является медицинский туризм, как въездное направление в Российскую Федерацию. Помимо этого, мы говорим, конечно, и о межрегиональном медицинском туризме внутри России. И здесь возникают сложности, связанные с терминологией. Экспорт медицинских услуг и медицинский туризм — это одно и тоже или разные вещи? Если это медицинские услуги, то сегодня любой иностранец, находящийся в России с любыми другими целями, неожиданно заболев и обратившись в больницу, подпадает под категорию экспорта медицинских услуг. Таким образом, мы по статистике видим, что иностранец получил у нас услугу и ставим галочку, как много иностранцев у нас лечится. Это нас немного расслабляет, но не является медицинским туризмом.

Если мы говорим всерьез о развитии медицинского туризма, то для меня референс — это Южная Корея, Израиль, Германия. Если говорить о таком развитии, то нужно решать:

проблему с визой;

миграционным учетом;

существует ли индустрия вокруг тех, кто создает медицинские услуги.

На мой взгляд, сами медучреждения не должны заниматься тем, что не связано с медицинскими услугами. Вокруг этого нужно создавать индустрию, как это создано в Южной Корее и Израиле. Сервис появится там, где будут эксперты. А эксперты по сервису сегодня аккумулируются в туристической среде.

Что же делается в этом направлении? В первую очередь, мы ведем переговоры с нашими коллегами из министерства иностранных дел по поводу введения такого понятия, как медицинская виза. Сейчас прорабатывается вопрос о том, что она будет включать в себя, какие будет условия ее получения, сроки, льготы. Наши коллеги из Минздрава в лице Михаила Альбертовича Мурашко тоже видят в этом большую перспективу. Это сейчас одна из первостепенных задач. Второй момент связан со сроками получения этой визы. Это зависит от МИДа ,ФСБ и МВД. С этими органами мы ведем переговоры, пытаемся понять какой механизм можно оптимизировать.

Возможность создания индустрии вокруг медицинских учреждений. По этому направлению тоже идет работа. Мы считаем вопросы должны быть решены не только на уровне внутри отраслевых подзаконных актов Минздрава, но вынесены в отдельное законодательство. На мой взгляд, мы должны принять закон о медицинском туризме в Российской Федерации. Это нужно для того, чтобы четко определить предмет регулирования, бенефициаров, а также для выделения финансирования.

Что касается Новосибирской области, то я обратил, что здесь бурно развивается медицинский туризм. Он развивается в своей форме. Я приехал сюда посмотреть на это и понять в каком направлении движется регион. Мы разговаривали с министром экономического развития Новосибирской области Решетниковым и подумали, если здесь будет все соответствовать, то мы рассмотрим Новосибирскую область как некий пилотный регион для инициатив, которые связаны с медицинским туризмом. Здесь все для этого есть.

По материалам выступления на пленарном заседание «Мировой рынок медицинского туризма: проблемы и драйверы роста» в рамках выставки «Дикоросы».