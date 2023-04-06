Рекламодателям

«Медучреждения не должны заниматься тем, что не связано с медицинскими услугами»

Сангаджи Тарбаев, председатель Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры – о развитии медицинского туризма в России и Новосибирской области.
  • 06/04/2023, 11:27
Автор:

Сангаджи Тарбаев, председатель Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры— Одним из перспективных направлений туризма для меня, является медицинский туризм, как въездное направление в Российскую Федерацию. Помимо этого, мы говорим, конечно, и о межрегиональном медицинском туризме внутри России. И здесь возникают сложности, связанные с терминологией. Экспорт медицинских услуг и медицинский туризм — это одно и тоже или разные вещи? Если это медицинские услуги, то сегодня любой иностранец, находящийся в России с любыми другими целями, неожиданно заболев и обратившись в больницу, подпадает под категорию экспорта медицинских услуг. Таким образом, мы по статистике видим, что иностранец получил у нас услугу и ставим галочку, как много иностранцев у нас лечится. Это нас немного расслабляет, но не является медицинским туризмом.

Если мы говорим всерьез о развитии медицинского туризма, то для меня референс — это Южная Корея, Израиль, Германия. Если говорить о таком развитии, то нужно решать:

  • проблему с визой;
  • миграционным учетом;
  • существует ли индустрия вокруг тех, кто создает медицинские услуги.

На мой взгляд, сами медучреждения не должны заниматься тем, что не связано с медицинскими услугами. Вокруг этого нужно создавать индустрию, как это создано в Южной Корее и Израиле. Сервис появится там, где будут эксперты. А эксперты по сервису сегодня аккумулируются в туристической среде.

Что же делается в этом направлении? В первую очередь, мы ведем переговоры с нашими коллегами из министерства иностранных дел по поводу введения такого понятия, как медицинская виза. Сейчас прорабатывается вопрос о том, что она будет включать в себя, какие будет условия ее получения, сроки, льготы. Наши коллеги из Минздрава в лице Михаила Альбертовича Мурашко тоже видят в этом большую перспективу. Это сейчас одна из первостепенных задач. Второй момент связан со сроками получения этой визы. Это зависит от МИДа ,ФСБ и МВД. С этими органами мы ведем переговоры, пытаемся понять какой механизм можно оптимизировать.

Возможность создания индустрии вокруг медицинских учреждений. По этому направлению тоже идет работа. Мы считаем вопросы должны быть решены не только на уровне внутри отраслевых подзаконных актов Минздрава, но вынесены в отдельное законодательство. На мой взгляд, мы должны принять закон о медицинском туризме в Российской Федерации. Это нужно для того, чтобы четко определить предмет регулирования, бенефициаров, а также для выделения финансирования.

Что касается Новосибирской области, то я обратил, что здесь бурно развивается медицинский туризм. Он развивается в своей форме. Я приехал сюда посмотреть на это и понять в каком направлении движется регион. Мы разговаривали с министром экономического развития Новосибирской области Решетниковым и подумали, если здесь будет все соответствовать, то мы рассмотрим Новосибирскую область как некий пилотный регион для инициатив, которые связаны с медицинским туризмом. Здесь все для этого есть.

По материалам выступления на пленарном заседание «Мировой рынок медицинского туризма: проблемы и драйверы роста» в рамках выставки «Дикоросы».

Фото с страницы Сангаджи Тарбаев в Телеграм

162

Рубрики :

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : форум Дикоросы Сибири медицинский туризм медицинские услуги


0
0

Актуальный разговор

Евгений Попантонопуло, руководитель Центра цифровой трансформации Новосибирской области, эксперт ОНФ

Рынок информационной безопасности России оказался наиболее подготовленным к импортозамещению

Все материалы
Лента новостей

В Ленинском районе Новосибирска открыт Центр политехнического обучения #МастерКласс

06/04/2023, 11:20

Новый офис туристско-информационного центра Новосибирской области начал работу в самом сердце Новосибирска

06/04/2023, 11:11

Ввоз строительной техники из Китая через Забайкальск вырос в пять раз

06/04/2023, 10:15

Готовы ли предложения в турбизнесе догнать спрос?

06/04/2023, 09:05

В Новосибирске майнер криптовалюты украл электроэнергии почти на 5,8 млн рублей

05/04/2023, 18:54

В Новосибирске на торги выставят несколько участков

05/04/2023, 18:25

«Промышленно-логистический парк» обязали выплатить «Проектному центру Сибири» почти 100 млн рублей

05/04/2023, 18:11
Новости Сибири

«Аэрофлот» возобновит отмененные в ноябре прошлого года рейсы Томск – Москва

04/04/2022, 14:57

В Кузбассе отказались от масочного режима

15/03/2022, 13:21

McDonald’s в Сибири под управлением компании-франчайзи ООО «ГиД» продолжает работу

14/03/2022, 17:01

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
×
Апрель 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска