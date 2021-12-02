Сбер принял участие в V Общегородском форуме «Новосибирск – город безграничных возможностей»

Ключевая идея V Общегородского форума «Новосибирск город безграничных возможностей» — 2021 заключается в трансформации социальной сферы Новосибирска через призму постановки человека в центр принятия управленческих решений по развитию города. Цель – запуск в городе Новосибирске механизма достижения национальных целей России до 2030 года с применением подхода человекоцентричной социальной солидарности: цифровизация, сохранение населения, здоровье и благополучие людей, возможности для самореализации и развития талантов, комфортная и безопасная среда для жизни, достойный эффективный труд и успешное предпринимательство.

HR бизнес-партнер Новосибирского ГОСБ №8047 Сибирского банка Сбера Елена Прокопенко в ходе своего доклада подробно рассказала о цифровизации бизнес-процессов в разрезе Сбера и экосистемы и том, какие вызовы банку пришлось принять в текущих реалиях, чтобы не утратить работоспособности и доверие клиентов.

Елена Прокопенко, бизнес-партнер по управлению персоналом Новосибирского отделения №8047 ПАО Сбербанк:

