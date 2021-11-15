Банк Уралсиб увеличил объемы автокредитования в 1,7 раза по итогам 10 месяцев

Всего с января по октябрь было выдано автокредитов на 17,2 млрд рублей.

При этом в октябре 2021 года, по сравнению с тем же периодом прошлого года, месячный объем продаж вырос в 3 раза – до 3,5 млрд рублей. Средний размер кредита увеличился за год в 1,5 раза – до 1,354 млн рублей.

Активный рост объемов автокредитования обусловлен расширением продуктовой линейки, увеличением сроков кредитования, улучшением кредитного процесса и взаимодействия в партнерских каналах.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями получения автокредитов можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».