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Банк Уралсиб увеличил объемы автокредитования в 1,7 раза по итогам 10 месяцев

  • 15/11/2021, 11:03
Банк Уралсиб по итогам 10 месяцев 2021 года увеличил объемы автокредитования в 1,7 раза по сравнению с аналогичным показателем 2020 года.

Новости компанийВсего с января по октябрь было выдано автокредитов на 17,2 млрд рублей.

При этом в октябре 2021 года, по сравнению с тем же периодом прошлого года, месячный объем продаж вырос в 3 раза – до 3,5 млрд рублей. Средний размер кредита увеличился за год в 1,5 раза – до 1,354 млн рублей.

Активный рост объемов автокредитования обусловлен расширением продуктовой линейки, увеличением сроков кредитования, улучшением кредитного процесса и взаимодействия в партнерских каналах.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями получения автокредитов можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Сибирский федеральный округ Россия Новосибирская область

Теги : финансы кредиты банки Банк Уралсиб автокредитование


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