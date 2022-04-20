Банк Уралсиб в Иркутске аккредитовал ЖК «Скандинавия»

ЖК «Скандинавия» представляет собой комплексную застройку монолитных зданий переменной этажности. Каждая блок секция имеет индивидуальные особенности архитектуры, просторные подъезды оборудованы прозрачными современными входными группами. В непосредственной близости от комплекса расположены детские сады, школы, медицинские учреждения, продовольственные магазины и остановки общественного транспорта.

Приобрести квартиру в ЖК «Скандинавия»* можно с использованием кредита Банка Уралсиб, в том числе по программе «Ипотека для семей с детьми» и «Ипотека с господдержкой». Ставка по программе ипотечного кредитования с господдержкой для семей с детьми («Семейная ипотека») снижена до 5,69% годовых. Кредиты в рамках программы «Ипотека с господдержкой» теперь предоставляются по ставке 11,69% годовых.

«Мы активно развиваем направление ипотечного кредитования и предлагаем клиентам разнообразные программы на покупку готового и строящегося жилья в Иркутской области на выгодных условиях», — отметил руководитель Иркутской территориальный дирекции ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Лев Покровский.Банк Уралсиб предлагает ипотечные кредиты на приобретение готового и строящегося жилья, а также рефинансирование ипотечных кредитов сторонних банков. Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

* Ознакомиться с проектной декларацией ЖК «Скандинавия» можно на сайте www. наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/38794