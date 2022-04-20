Западно-Сибирская железная дорога заплатила в областной бюджет 585 млн рублей налогов

Западно-Сибирская железная дорога (включая структурные подразделения филиалов ОАО «РЖД», расположенные на полигоне магистрали) перечислила в областной и местные бюджеты Новосибирской области в I квартале 2022 года почти 585 млн рублей. Это на 7% больше, чем за аналогичный период 2021 года, сообщила служба корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»

Сумма страховых взносов в январе – марте 2022 года превысила 3 млрд рублей, что на 5% больше, чем в I квартале прошлого года.

Напомним, ЗСЖД входит в список крупнейших налогоплательщиков Новосибирской области. В этом списке также находятся ПАО «Сбербанк России», ООО РНКО «Платежный центр», ООО «Пивоваренная компания «Балтика», АО «Сибирский антрацит», ООО «Разрез Восточный», АО «АБ Инбев Эфес», АО «Сибирский ликеро-водочный завод», ПАО «Совкомбанк» и ГОУ Новосибирское региональное отделение Фонда социального страхования РФ.

В целом в консолидированный бюджет региона за 2021 год десять крупных налогоплательщиков перечислили 32 млрд рублей или 17,3% от общей суммы поступлений.