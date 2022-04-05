Новосибирские врачи спасли пациента с фибрилляцией предсердий

Врачи Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени академика Е.Н. Мешалкина спасли пациента с фибрилляцией предсердий. 58-летний мужчина страдал от нарушения ритма сердца. Хирурги провели в его сосуды гибкий катетер с помощью роботизированной навигации. Уникальную операцию провели в шестой раз в мировой практике и первый раз в России.

Об особенностях операции журналистам «КП-Новосибирск» рассказал заместитель генерального директора по научной работе центра Александр Романов:

— У стандартных катетеров, используемых в мировой практике при лечении нарушений ритма сердца, ограничены кривизна и гибкость, что не позволяет эффективно позиционировать катетер в очаг аритмии при сложной анатомии сердечно-сосудистой системы, — заметил врач.

Из-за врожденной аномалии у мужчины отсутствовали некоторые сосуды, и традиционными методами его нельзя было вылечить.