Банк Уралсиб в Новосибирске получил благодарственное письмо за вклад в развитие волонтерства

14 декабря 2023 года состоялось совещание по вопросам корпоративного волонтерства в Новосибирской области, организованное Региональным представительством Национального совета по корпоративному волонтерству в Новосибирской области (НСКВ НСО), НГТПП и Министерством природных ресурсов и экологии Новосибирской области (Минприроды НСО) на котором Банк Уралсиб получил благодарственное письмо за вклад за развитие волонтерства НСКВ НСО. Уралсиб в Новосибирске является членом Регионального представительства Национального совета по корпоративному волонтерству в Новосибирской области и принимает участие во многих экологических и социальных акциях в регионе. Волонтеры банка сажают деревья, убирают мусор, помогают приютам бездомных животных, оказывают содействие Министерству природных ресурсов Новосибирской области в проведении мероприятий экологической направленности для детей.

20 декабря 2023 года сотрудники Новосибирского филиала Банка Уралсиб передали более 15 горшков с комнатными цветами Гусинобродской школе N 18. Уралсибовцы привезли растения в дар школьному кружку «Юный цветовод».

«Мы привезли в школу Гибискус, Кактус, Лимон, Дифенебахию и многие другие растения. Эти цветы украсят школьный интерьер и позволят кружку «Юный цветовод» расширить знания детей о комнатных растениях» — отметила Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Наталья Голубева.

Комнатные растения разместят в учебных классах и рекреациях учебного заведения.

Директор Гусинобродской средней школы №18 Плотникова Светлана рассказала, что воспитанники учебного заведения младших классов с удовольствием занимаются в кружке «Юный цветовод», а старшие школьники каждый год благоустраивают школьную территорию, высаживают цветы на клумбы.