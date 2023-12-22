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Новосибирские энергетики завершили мероприятия в честь 90-летия электросетей

  • 22/12/2023, 11:01

В 2023 году исполнилось 90 лет со дня образования электрических сетей Новосибирской области.

Новосибирские энергетики завершили мероприятия в честь 90-летия электросетейК юбилею компания провела более 250 мероприятий. Всего в различных проектах были задействованы более 1200 сотрудников и несколько тысяч жителей региона.

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Начался юбилейный год с экологических акций. Энергетики не только провели расчистку и уборку общественных пространств и парков, но и высадили несколько памятных аллей, а также сделали декоративное мощение, установили новые лавочки и урны. Самой масштабной стала высадка яблонь на Михайловской набережной Новосибирска.

С особой теплотой встретили акцию «С энергией по жизни», в рамках которой специалисты АО «РЭС» поздравили родителей малышей, появившихся на свет в мае и в день рождения электрических сетей — 21 мая. В день выписки им вручали подарки — развивающие игрушки и красочную папку для документов.

Осенью энергетики посетили 8 детских домов, в которых устроили увлекательное и познавательное представление про электричество и подарили почти 200 воспитанникам подарки. Не забыли и о ветеранах энергосистемы – для них прошли теплые встречи в декаду пожилых людей.

Заметным событием стал юбилейный «Автопробег энергетиков». Филиалы проехали на фирменных машинах до пл. Пименова в Новосибирске, где энергетики устроили яркий праздник с выставкой спецтехники.

Ключевым спортивным событием стала XVIII летняя спартакиада, собравшая более 300 участников. Для молодых сотрудников впервые провели масштабный образовательный форум «Энергодвиж», вдохнувший новую энергию в персонал.

Самым ярким стал творческий проект по размещению граффити про энергетику. Теперь красочные муралы есть в 5 районах области и еще 4 граффити рассредоточены по Новосибирску.

Подводя итоги юбилейного года, генеральный директор компании Дмитрий Шароватов подчеркнул:

«Для нас было важно разделить памятную дату с нашими земляками. И вместо масштабного празднования юбилея оставить позитивный след и улучшить жизни жителей региона. Я уверен — у нас это получилось!».

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : энергетика электроснабжение АО «РЭС»


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