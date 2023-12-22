До -41 градуса в январе пообещали синоптики жителям Новосибирской области

Синоптики рассказали о погоде в Новосибирской области в первый месяц нового года.

По информации meteovesti, который публикует прогноз погоды от центра «Фобос», первая половина января будет для новосибирцев особенно морозной. Самым холодным в этот период окажется среда, 10 января: днем до -33, ночью температура упадет до -41 градуса.

В отличие от своего коллеги сервисы Gismeteo и «Яндекс.Погода» дают более оптимистичные прогнозы.

По данным Gismeteo, первый месяц нового года обещает быть довольно теплым для сибиряков: дневные температуры составят от -19 до -9 градусов, а ночные — от -24 до -14 градусов днем . Не обойдется и без снегопадов.

Яндекс.Погода информирует о стабильно приятных температурах в январе: от 11 до 18 градусов ниже нуля днем, до — 21 в ночные часы.

Ранее редакция сообщала о холодном циклоне в первой половине декабря — в некоторых районах в Новосибирской области столбик термометра опустился до -43 градусов.