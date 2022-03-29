Банк Уралсиб в Новосибирске принял участие в экологическом субботнике «Час земли»

Организаторами субботника выступили Министерство природных ресурсов и экологии НСО и Новосибирский зоопарк. Цель мероприятия — объединить социально ответственные организации, молодежь и представителей органов государственной власти в деле охраны окружающей среды.
Вместе с уралсибовцами в субботнике приняли участие работники: Птицефабрики «Улыбино», АО «ЭПМ-Новосибирский электродный завод», ОАО «РЖД», студенты ведущих ВУЗов Новосибирска, всего более ста человек.
Со словами приветствия к участникам субботника обратились представители Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области, директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило. Несколько часов кипела работа по уборке снега и благоустройству вольеров в зоопарке, уралсибовцы полностью очистили от снега 3 вольера. По окончании работы участники субботника гуляли по территории зоопарка, дети имели возможность бесплатно покататься на лошадях, поиграть на детской площадке.
«Мы получили огромное удовольствие от совместной работы и общения, сделали доброе дело – помогли зоопарку в уборке вольеров от снега, познакомились с участниками субботника из других организаций. Такие мероприятия способствуют формированию сплоченной команды, которой по плечу любые бизнес-задачи» — отметила управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» а г. Новосибирск Голубева Наталья.
Фото предоставлено пресс-службой банка
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