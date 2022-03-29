Банк Уралсиб в Новосибирске принял участие в экологическом субботнике «Час земли»

Организаторами субботника выступили Министерство природных ресурсов и экологии НСО и Новосибирский зоопарк. Цель мероприятия — объединить социально ответственные организации, молодежь и представителей органов государственной власти в деле охраны окружающей среды.

Вместе с уралсибовцами в субботнике приняли участие работники: Птицефабрики «Улыбино», АО «ЭПМ-Новосибирский электродный завод», ОАО «РЖД», студенты ведущих ВУЗов Новосибирска, всего более ста человек.

Со словами приветствия к участникам субботника обратились представители Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области, директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило. Несколько часов кипела работа по уборке снега и благоустройству вольеров в зоопарке, уралсибовцы полностью очистили от снега 3 вольера. По окончании работы участники субботника гуляли по территории зоопарка, дети имели возможность бесплатно покататься на лошадях, поиграть на детской площадке.