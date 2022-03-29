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Какие барьеры мешают развитию сибирского IT-рынка?

  • 29/03/2022, 11:13
Автор:
новости Новосибирска
Специалисты отрасли готовят свои предложения по корректировке нормативно-правовой базы и поддержке сферы информационных технологий.

Помимо мер федеральной поддержки IT-отрасли в стране в целом, профильным подразделениям регионального правительства предстоит подготовить предложения, направленные на привлекательность именно новосибирского рынка информационных технологий. Такое поручение глава региона Андрей Травников дал в ходе оперативного совещания в областном правительстве.

Новосибирская область заинтересована в мощной федеральной поддержке IT-отрасли, заявил губернатор, обращаясь к главе профильного министерства Сергею Цукарю. Но федеральные меры общие для всей страны. Чтобы нам сохранить конкурентное преимущество в привлечении IT-компаний, нужно выработать какие-то свои — особенные — меры. Поэтому я бы попросил доработать предложения, которые озвучены [на федеральном уровне], и подготовить дополнительные. Наша задача, чтобы область оставалась конкурентной для IT-компаний. Сейчас важно воспользоваться возможностями, которые нам дает ситуация.

Как ранее сообщил министр в своем докладе, субъекты бизнеса от IT-отрасли начали проявлять заинтересованность в координации работы с органами власти и бизнес-сообществами.

Прежде всего, реготделение комитета «ОПОРА РОССИИ» и ассоциация «СибАкадемсофт» выразили готовность сотрудничать, налаживать B2B-связи и выстраивать взаимодействие, сообщил глава Минцифры.

Член совета директоров Ассоциации развития IT «СибАкадемСофт» Вячеслав Ананьев пояснил корреспонденту Infopro54, что, прежде всего, речь идет о работе, направленной на взаимодействие с потенциальными потребителями продукции отрасли, в первую очередь с промпредприятиями.

Важно донести до предприятий, что здесь, в Сибири, существуют компании, которые разрабатывают IT-продукты, IT-сервисы на мировом уровне, считает эксперт. Мы можем решить множество проблем, связанных с повышением инновационности продукции, эффективности производительности труда. Вместе с союзом промышленников и предпринимателей плотно контактируем, планируем мероприятия, направленные на ликвидацию барьеров между промышленностью и IT-региона. Барьер это отсутствие информации о том, что IT-компании могут предложить промышленности, а промышленность — донести до них свои потребности. Должен быть налажен встречный поток.

Еще один барьер для развития рынка собеседник издания видит в «качестве» массового потребителя продукта IT-сферы.

Прежде всего, не хватает квалифицированных пользователей, говорит Ананьев. Многие обладатели смартфонов и планшетов, кроме как поиграть в игрушку, отправить письмо и написать пост в соцсетях, больше ничего не умеют. А ведь это мощный инструментарий для сбора и обработки данных, конструирования. Люди должны понимать, как информационные технологии могут войти в их профессию. Хорошо, хоть таксистов научили пользоваться информационными системами, а остальные так и остались потребителями развлекательного контента. Нужно повышать IT-грамотность тех, кто потребляет эту продукцию. Должно быть усилено образование пользователей.

Что касается уже предложенных федеральным центром мер государственной поддержки в качестве средства развития рынка информационных технологий, то, как сообщили опрошенные редакцией эксперты отрасли, пока эти меры действовать еще не начали, были только анонсированы, но некоторые из них уже вызвали споры и встречные предложения в профессиональном сообществе. Все собеседники Infopro54 отмечают необходимость такой меры, как расширение перечня компаний-претендентов на получения налоговых льгот. В частности, в настоящее время ключевым условием для получение льготы является то, что 90% выручки компании должны поступать именно с продажи программного обеспечения, а численность компании должна составлять не менее 7 человек. В результате из 3 тысяч IT-компаний, зарегистрированных на территории Новосибирской области, налоговые льготы смогли получить не более 500. В настоящее время предприниматели готовят и подают в органы власти свои предложения, кем можно расширить данный перечень.

Есть команды в 3-5 человек, и они уже могут делать какие-то серьезные проекты, говорит исполнительный директор новосибирского реготделения «ОПОРЫ РОССИИ» Наталия Кошелева. Они тоже достойны льготной налоговой поддержки. Наши предложения направлены на повышение стабильности в работе и устойчивости не только среднего, малого бизнеса, но и микропредприятий. Неверно искусственно подталкивать микробизнес к тому, чтобы для получения льготы специально брать кого-то на работу это неправильно. Такие процессы происходят естественно это и есть развитие предприятия. Если есть небольшая команда разработчиков, производящих качественный продукт, важно их поддержать, дать и им возможность получения наравне с более крупными организациями.

Вячеслав Ананьев добавляет, что нынешний пакет мер поддержки в основном нацелен на поддержку крупного-бизнеса, которого в России немного, а для большей части отрасли этот пакет недоступен.

Директор ООО «Софтлаб-НСК» Ирина Травина приводит примеры компаний-айтишников, чья основная выручка формируется не от продажи ПО.

Например, компания «2ГИС», говорит эксперт. Всем понятно, что она айтишная, потому что все основные траты идут за счет разработки карты-справочника, его актуализации. Но выручку они получают от размещения рекламы. Есть игровые компании. Они разрабатывают игры, размещают их на площадках, а деньги получают за счет продажи ценностей внутри игры. Это тоже чисто айтишные компании. У компании ЦФТ доходы могут идти не от продажи лицензии, а от, например, сервисов. Таких примеров очень много. То, что круг получателей льгот должны расширить, мы ждем.

новости Новосибирск

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Как сообщают в правительстве Новосибирской области, в настоящее время все эти барьеры снимаются. Более того, в число получателей мер поддержки могут быть включены организации, в которых наработки IT, не будучи основным направлением деятельности, тем не менее активно используются, например в банках, средствах массовой информации и некоторых других. Но такое решение вызывает одобрение не у всех экспертов IT-сферы.

Я не приветствую включение в список IT тех, кто зарабатывает с помощью рекламы, и некоторых других, говорит Вячеслав Ананьев. Если так дальше пойдет, то все банки станут IT-компаниями. Нужно понимать отличия разработчиков продукта и компаний, которые являются рекламными агентствами. Приветствую, что в список аккредитованных попали компании, которые создают программно-аппаратные комплексы. Это отдельная категория со сложными рынками, всегда находящаяся в жесткой конкуренции с западными партнерами. Поэтому то, что они попали в список аккредитованных IT-компаний, конечно, очень радует, это правильно.

По информации правительства Новосибирской области, на федеральном уровне в отношении IT-компаний, помимо указанных, реализуются такие меры поддержки, как снижение софинансирования грантовой поддержки с 50 до 20%, льготное кредитование, кредиты со ставкой 3% на разработку новых продуктов, кредиты со ставкой 11% на обеспечение текущей деятельности и невозвратные кредиты на возмещение НДФЛ и сохранение рабочих мест, отсрочка призыва в армию для сотрудников и ряд других.

Фото pixabay — AlfredMuller

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Рубрики : Власть Бизнес Технологии

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : рынок налоги льготы ИТ господдержка


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